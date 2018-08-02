淡水海關碼頭換新妝 玫瑰燈海、互動光影超浪漫

淡水海關碼頭8月起展開「邂逅-淡水海關碼頭美麗夏夜系列活動」，絢麗玫瑰花燈海在夜晚綻放。（譚宇哲翻攝）

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淡水海關碼頭8月起展開「邂逅-淡水海關碼頭美麗夏夜系列活動」，C棟倉庫光影空間內由互動光球、光椅打造的「珍珠光海」，色彩絢麗又浪漫。（譚宇哲翻攝）
淡水海關碼頭8月起展開「邂逅-淡水海關碼頭美麗夏夜系列活動」，入夜後的園區散發浪漫氛圍。（譚宇哲翻攝）

淡水海關碼頭環境改造工程7月底完工，不僅打造開放式大型廣場飽覽淡水河全景視野，8月起也將展開「邂逅-淡水海關碼頭美麗夏夜系列活動」，包括光影互動裝置、虛擬AR歷史導覽及海光特展等3大亮點，絢麗玫瑰花燈海在夜晚綻放，讓夕照聖地再添浪漫夜景。

淡水海關碼頭全長150公尺、占地2771坪，前身是清代商務碼頭，新北市府2014年10月修復完成開放民眾參觀，新北市城鄉局今年3月斥資1800萬元進行環境改造工程，7月27日重新開園。

城鄉局企劃建築科長黃永盛表示，淡水海關碼頭因既有圍牆阻礙，導致入口辨識性不足，間接降低民眾入園參觀意願，此次環境改善工程以減法設計，拆除欄杆、整合園區內外環境，並設置大平台階梯銜接公車站與園區高低差，營造開放式友善戶外空間。

另外，未列為古蹟的戰後海巡駐所也拆除，打造擁有淡水河景全景視野的大型廣場，讓民眾可駐足在老榕樹下欣賞淡水河夕照美景。

除了園區環境改善，淡水古蹟博物館也在淡水海關碼頭園區增設光影互動裝置，其中的「草地互動燈」融入觸動原理搭配音階與燈光，讓民眾踩踏隨著腳步跳躍而變化，趣味又美觀，預計成為熱門打卡點。

而網美必拍美照熱區則有LED玫瑰花打造的夜光花海，以及C棟倉庫光影空間內由互動光球、光椅打造的「珍珠光海」，色彩絢麗又浪漫。

淡水古蹟博物館表示，在園區入口處掃描QRcode並下載軟體，就能體驗淡古守衛兵Woody熊的AR導覽與互動，即日起至9月的周末傍晚5點半起，也將辦理22場音樂饗宴，每周都有不同主題，歡迎民眾與朋友相約到海關碼頭。

(中時 )

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