自己的民調自己救 台中市長林佳龍有看不見的手!？

2018年08月02日 08:43 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

新台灣國策智庫7月31日發布民調結果，顯示民進黨台中市長候選人支持度小贏國民黨台中市長候選人僅2%，若考慮機構效應，國民黨台中市長候選人盧秀燕支持度恐是佔上方；對此，隔日又有《信傳媒》公布台中市長最新民調，希望林佳龍擔任下一屆市長的有43.9％，國民黨參選人盧秀燕為31.1％，雙方差距12.8％。但細查這次民調係由《信傳媒》委託循證民調公司所做，循證民調公司又是與林佳龍有緊密關係，做出大逆轉民調其中內幕耐人尋味。

根據《信傳媒》所做台中市長最新民調，希望林佳龍擔任下一屆市長的有43.9％，國民黨參選人盧秀燕為31.1％，雙方差距12.8％。其中，對林佳龍的交通建設，包括捷運興建、公車路網及ibike據點擴增等施政進行肯定；台中空汙問題嚴重，但林佳龍也獲得較多選民認為已經很努力在改善了。

不過，這次民調受委託民調的循證公司曾在台中市議員質詢下曝光。2016年6月15日，台中議會市政總質詢，議員黃馨慧針對林佳龍上任一年多來的施政「滿意度」提出質疑。黃馨慧指出，台中市政府委託民間作民調，得標的民調公司卻都是「一家人」，當年市政府委託民間民調的標案，趨勢民調公司標到9案、趨動整合行銷公司得到5案，趨動整合是趨勢的子公司。黃馨慧更指出，有趣的是，每次都找同一家循證民調公司來陪榜競標，也是自己人。

黃馨慧當時感嘆表示，林佳龍強只會一味用民調吹噓政績。如今，循證民調公司再度出手，只能說「自己的民調，自己救」；最後，林佳龍、盧秀燕誰勝出？年底台中市長選舉投票後就見真章。

(中時電子報)