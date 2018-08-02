女兒踏入社會第一天 爸爸躲商品架守護逼哭上萬網友

2018年08月02日 08:57 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

天下父母心，孩子初次踏出家庭舒適圈，到職場磨練，為人父母總是會操心不已。一名男網友分享，女兒第一次在超商打工，他想關心又怕女兒發現，只能躲在商品架後默默守護，PO文一出逼哭上萬名網友。

這名爸爸網友在臉書社團《爆廢公社》PO出女兒在超商打工的照片，照片中可見女兒彎下身軀，整理架上的三明治，爸爸則躲在商品架後默默觀望，似乎怕女兒轉身會發現。爸爸網友感性地寫下，「今天是女兒踏出社會的第一步，當爸的只能默默的躲在商品架後替妳加油」，還附註「養兒方知父母恩」，PO文不到12小時，便有2萬多名網友瘋狂按讚。

有其他為人父母的網友感同身受，貼出自家小孩在火鍋店、超商打工的照片，留言表示「我是躲在路邊角落偷看」、「父母心啦~這時候應該是要開心女兒長大」、「同為父母，這是父母感動的視角」、「一早就泛淚，孩子從小到大都有許多的第一次，像上學，孩子說要自己走，我也是躲著跟」

這篇父母關心孩子工作的照片，不僅讓爸媽感動，也引起初出社會的年輕人共鳴，「我在加油站上班的時候，我媽偶而都會買飲料來請大家喝，說要幫我打好人際關係」、「 記得我爸以前也會來我上班的地方偷偷看著我，為我擔心替我加油」，不過也有網友建議爸爸看一眼就離開，「回想我們剛出來工作，絕對不想父母來看自己…」

(中時電子報)