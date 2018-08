抗陸支持加強台防衛力 美參院通過國防授權法案

2018年08月02日 09:01 中時電子報 楊幼蘭

美國參議院1日以87票對10票,通過2019年國防授權法案,支持加強台灣的防衛能力、擴大聯合訓練,軍售與高階層級的軍事交流。同時美國國會也建議,五角大廈應推動美台軍演。

由於參眾兩院都已投票通過,法案已經送交白宮,美經國總統川普簽署後即將正式生效。

據《華爾街日報》(Wall Street Journal)1日報導,部份議員說,這是美國史上對中國態度最強硬的法案,為美國民主共和兩黨對抗北京累積了動能。

這項法案授權2019年動用7160億美元(22兆台幣)國防支出,以尋求對抗諸如在南海加強軍事活動,追求美國尖端技術,以及在美國機構進行共黨宣傳等北京一系列的政府政策。

法案第1257條要求美國國防部長應與台灣相關部門協商,針對台灣軍隊,尤其是後備軍力,進行全面評估並提出建議,以提升台灣自衛能力。

此外,條文也要求美國防長與國務卿協商後,必須在法案頒布一年內,向國會相關委員會提交總體評估,報告美方的評估與建議,還有包括擴大美台高階軍事交流與聯合軍事訓練,並支持美國對台軍售與其他軍備轉移,特別是發展不對稱作戰能力等相關計畫。

第1258條的美國國會意見指出,美國防長應當推動加強與台灣的安全交流政策,包括與台灣進行實地訓練與軍演的機會,並基於台灣旅行法,促進美台高階國防官員與一般官員交流。同時文中也指示,美台應當擴大人道主義援助與救災合作。

條文並建議,美國防長應考慮支持美國醫療船前往台灣訪問,作為年度「太平洋夥伴」(Pacific Partnership)任務的一部分,以改善救災計畫與準備工作,強化美台間合作。

而在涉及中國方面,法案基於國安理由,限制美國政府對中興通訊和華為技術合約,並加強對美國外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS)授權。CFIUS負責審查外國投資建議,以評量是否對美國國安造成影響。

另一方面,除非美國防長能向國會軍委會證實,中國已停止在南海造島,以及將南海軍事化,否則法案也禁止美方邀請中國參加環太平洋軍演(RIMPAC)。

(中時電子報)