小英賀巴拉圭新總統就職 尷尬！巴拿馬總統也在場

2018年08月02日 09:04 中時 陳建瑜

蔡英文總統15日將出席巴拉圭新任總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）就職典禮，值得注意的是，巴拉圭日前公布元首確定出席名單中，也包含去年與我斷交的巴拿馬總統瓦雷拉（Juan Carlos Varela）。這將是台灣與巴拿馬斷交後，迄今仍未討論新關係的架構之下，兩國元首首度同台。

蔡總統此行「同慶之旅」預計14日到16日停留巴拉圭，此行最重要的是出席巴拉圭新任總統的就職典禮，並對巴拉圭進行國是訪問。

根據巴拉圭總統就職典禮籌備會日前公布，除蔡總統外，目前巴西總統泰梅爾（Michel Temer）、烏拉圭總統瓦茲蓋斯（Tabaré Vázquez）、阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）、巴拿馬總統瓦雷拉、厄瓜多總統莫雷諾（Lenín Boltaire Moreno Garcés）、瓜地馬拉總統莫拉雷斯（Jimmy Morales）等七位國家元首確定將會出席。

值得注意的是，瓦雷拉將成為就職典禮的座上賓，預計與蔡總統同座一個區域，這是台灣與巴拿馬斷交後，兩國最高元首首度同台，迄今兩國尚未討論是否互設辦事處等新關係架構，屆時兩人互動將成典禮另一個焦點。

蔡總統在巴拉圭期間，我方目前積極安排與出席典禮的友邦領袖安排雙邊會談，除巴拉圭新總統阿布鐸外，蔡總統也可望與瓜國總統莫拉雷斯舉行領袖會談。

(中時 )