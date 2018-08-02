NBA》沒互毆？格林與TT衝突後握手和解

崔斯坦湯普生(右)與卓雷蒙格林之間恩怨難以真正化解了。(美聯社)

友善列印
中時電子報

先前驚爆勇士前鋒卓雷蒙格林與騎士中鋒「TT」崔斯坦湯普生在7月中旬發生肢體衝突，甚至一度謠傳兩人互毆，不過《TMZ》在2日報導，兩人根本沒有相互揮拳，甚至湯普生只有用力推了格林一下而已，兩人隨後也握手言和！

兩人衝突爆發的時間與地點，是在7月18日《ESPY》頒獎典禮結束後的1間洛杉磯夜店，當時湯普生與格林確實爆發激烈口角，卻沒如同先前傳出的互毆行為，畢竟後來負責勸架的人，正是「小皇帝」詹姆斯、杜蘭特兩名球星。

格林也在2日發布IG表示，「在過去幾天，我很喜歡你們說的故事，他們說的都是錯的，我都快要忘記詹姆斯離開騎士了，我只想告訴大家，那些人說的都不是事實，就連你們的媽媽也都不想繼續討論這件事，我真的不在乎！」

事實上，根據《TMZ》訪問當時人在夜店的其他相關知情人士，確定湯普生與格林在衝突過後隨即把話說開，且握手言和，兩人並未如同謠傳般互毆，甚至在跟湯普生發生衝突前夕，格林還被拍到跟詹姆斯在包廂內有說有笑。

只是格林與湯普生早已結下難解怨恨，除了今年總冠軍賽首役發生湯普生把球砸向格林腦袋事件，格林也在勇士直落四封王後，故意裝作沒看到湯普生想要握手的動作轉頭走人，畢竟兩人都屬性情中人，脾氣一上來就完全拉不住了。

(中時電子報)

NBA》就要湖人！隆多只給鵜鶘5分…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。