NBA》沒互毆？格林與TT衝突後握手和解

2018年08月02日 09:04 中時電子報 黃及人

先前驚爆勇士前鋒卓雷蒙格林與騎士中鋒「TT」崔斯坦湯普生在7月中旬發生肢體衝突，甚至一度謠傳兩人互毆，不過《TMZ》在2日報導，兩人根本沒有相互揮拳，甚至湯普生只有用力推了格林一下而已，兩人隨後也握手言和！

兩人衝突爆發的時間與地點，是在7月18日《ESPY》頒獎典禮結束後的1間洛杉磯夜店，當時湯普生與格林確實爆發激烈口角，卻沒如同先前傳出的互毆行為，畢竟後來負責勸架的人，正是「小皇帝」詹姆斯、杜蘭特兩名球星。

格林也在2日發布IG表示，「在過去幾天，我很喜歡你們說的故事，他們說的都是錯的，我都快要忘記詹姆斯離開騎士了，我只想告訴大家，那些人說的都不是事實，就連你們的媽媽也都不想繼續討論這件事，我真的不在乎！」

事實上，根據《TMZ》訪問當時人在夜店的其他相關知情人士，確定湯普生與格林在衝突過後隨即把話說開，且握手言和，兩人並未如同謠傳般互毆，甚至在跟湯普生發生衝突前夕，格林還被拍到跟詹姆斯在包廂內有說有笑。

只是格林與湯普生早已結下難解怨恨，除了今年總冠軍賽首役發生湯普生把球砸向格林腦袋事件，格林也在勇士直落四封王後，故意裝作沒看到湯普生想要握手的動作轉頭走人，畢竟兩人都屬性情中人，脾氣一上來就完全拉不住了。

(中時電子報)