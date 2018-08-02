賴清德怪蔣退聯合國 網友諷刺：乾脆怪三國馬謖沒守好街亭

2018年08月02日 09:16 中時電子報 邱文秀

圖為進行生化武器實驗的日本731部隊，在侵華時期對兒童進行活體解剖。(鳳凰網)

台中市被取消東亞青運主辦權，東奧正名公投讓台灣能否順利參加2020東京奧運也出現變數。行政院長賴清德上節目時，報怨蔣介石當時「漢賊不兩立」，退出聯合國才埋下大錯，台灣今天的困境是過去國民黨執政所留下來的。PTT網友腦洞大開，稱乾脆不如去怪吳三桂讓清軍入關，或怪三國馬謖沒守好街亭算了。

行政院長賴清德接受電視節目專訪，談及是否要以「台灣」名義參加2020年東京奧運，他今在節目中表示，台灣現在的困境，是過去國民黨執政所留下，包含退出聯合國，「即便讓中國進入到聯合國裡面去，美國跟西方的世界也希望台灣能留下」。賴清德也說，「但是當初蔣介石做出漢賊不兩立，我們退出了聯合國，埋下大錯」。

賴清德也提到，我國也曾經用台灣的名義參加奧運，「可是我們當時堅持要用中華台北，沒有辦法放掉過去的法統，結果也埋下了今天的困境」。

此篇新聞在PTT八卦版引起熱烈討論，網友fantasy14諷刺說「弄的現在這麼尷尬的局面？不如去怪吳三桂讓清軍入關，清朝後期腐敗固步自閉不思進取，列強割據甲午戰爭，割讓了台灣給日本，今天台灣會變成這麼尷尬的局面還不是都是 吳三桂幹的？」

網友又加碼更久前的歷史，要是當年三國馬謖守好街亭，蜀軍糧食無慮，諸葛亮北伐就會成功，蜀漢就會統一中國，司馬炎就會不會建立晉朝，就不會有後來的八王之亂，五胡亂華，大金的清朝也許就不可能會統一中國，台灣就不會割讓給日本，賴清德怎麼不怪當年的馬謖沒守好街亭？

網友winnabe則發文「其實蔣介石跟國民黨匪最大的錯誤就是硬要扛八年 還害日本最後戰敗，乖乖的給日本贏不就好了?把整個中國納入大東亞共榮圈不是很好嗎?看看台灣割讓給日本之後，以中國來說，變成最進步的地區。」網友留言「這篇真的賣國賊言論」、「果真台灣的祖國是日本。」、「大東亞共榮圈實現 最好是扛得住核爆」。

(中時電子報)