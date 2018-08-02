可怕的「習慣」 美疾管局警：不可重複用保險套！

2018年08月02日 09:14 中時電子報 李靖棠

據英國每日郵報（Daily Mail）報導，無論是為了防止性傳染病、或是阻斷懷孕可能，保險套（Condom）是近200多年來，人類一項重要的發明。但身為套套使用大國之一的美國，卻似乎存在眾多可怕、錯誤和危險的「習慣」，迫使該國疾病管制局（CDC）不得不透過推特發文警告，要民眾切勿將使用過的保險套，重新洗乾淨並「重複使用」，這會讓原先保護的功效大打折扣！

從美國疾管局的調查中發現，有1/4的美國民眾會固定使用保險套，但卻有多達3%的人，有「清洗且二次使用」的習慣；更有多達5成的男性，存在穿戴太晚或抽離過早的問題，都讓衛生單位非常地憂心。對於看似「荒謬」的推文，美國疾管局無奈地表示，「我們會說出來，就代表真的有一群人會這麼做！」

We say it because people do it: Don't wash or reuse #condoms! Use a fresh one for each #sex act. https://t.co/o3SPayRf9m pic.twitter.com/AwkPqE9YMl — CDC STD (@CDCSTD) 2018年7月23日

從1839年、全世界首枚橡膠製的保險套問世後，很快地讓這個「工具」傳遍各地。但衛生單位或專家都提醒，由橡膠製成的保險套，若是使用過後、還用清潔劑或肥皂清洗，很容易讓橡膠本身硬化或脆化，反而造成病毒和細菌附著，若再次使用、恐讓另一半因此感染各種性傳染病（STI）。

除了錯誤用法外，大西洋彼岸的英國公共衛生部（Public Health England）更發現，青少年族群中，有47%的男孩在第一次性行為時，並未使用保險套；而且女孩也不知道有什麼保護措施。同時，他們還有不願使用保險套的驚人「堅持」：

一、1/3青少年認為，隨身帶著防護（保險套）是代表該人很淫亂的象徵。

二、58%青少年覺得，使用防護是為了防止懷孕；僅有29%的人認為是防止性病。

三、一旦染病，近六成的男性與47%的女性，幾乎不會與親近友人或家人說。

四、近1/3的青少年表示，在電影或電視看見性行為影像時，從未看見主角戴防護。

五、不少青少年則是認為，戴了不舒服、甚至沒感覺。

(中時電子報)