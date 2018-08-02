跳舞跳一半鞋子噴飛 子瑜偷笑淡定穿上被狂讚

子瑜一早曬自拍美照。(圖／翻攝自TWICE官方IG)

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中時電子報
／綜合報導
子瑜跳舞鞋子飛掉了淡定穿上。(圖／翻攝自YOUTUBE)
子瑜跳舞鞋掉，依舊淡定完成表演。(影／取自YOUTUBE)

南韓人氣女團TWICE昨(1日)擔任「2018 Korea Music Festival」表演嘉賓，勁歌熱舞多首夯曲，不過在表演新歌《Dance The Night Away》時，台灣成員子瑜的鞋子卻不小心掉了，不過她淡定邊跳邊穿上，專業態度受到網友讚賞。

子瑜穿著黃色平口上衣搭白短褲，露出一雙纖細長腿，美貌令人驚艷，不過她表演《Dance The Night Away》時，在歌曲前半段一個走位，鞋子直接掉了噴飛，她害羞偷笑，連在旁邊目睹一切的娜璉，也忍不住大笑，不過隨後子瑜淡定邊跳邊穿上，完全沒有受到影響，依舊完整表演完整首歌，讓網友大讚她超專業，偷笑模樣也超可愛。

其實，子瑜去年在《Heart Shaker》MV中，跳舞到一半沒站穩滑了一下，不過她依舊淡定繼續跳，萌樣全剪進MV中，JYP隨後也解釋，會選擇不剪掉，是考量成員自然散發出的可愛及活潑魅力，所以粉絲才能看到她們私下NG的可愛一面。

而子瑜今(2日)一早也在官方IG曬出多張自拍美照，透露她們去日本了，用3個角度拍下側面、正面、和超近臉照，360無死角美顏，讓網友心臟都被爆擊，開啟一整天好心情。

(中時電子報)

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