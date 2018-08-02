造勢藏玄機？洪孟楷譏：小英根本怕和姚文智沾上邊

總統蔡英文(右三)、民進黨台北市長參選人姚文智(右二)。（資料照,郭吉銓攝）

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中時電子報
／綜合報導

年底台北選舉，許多民調都顯示台北市長柯文哲仍暫時領先，民進黨推出的參選人姚文智總是敬陪末座。對於8月3號蔡英文跟陳菊合體要幫姚文智站台，國民黨文傳會副主委洪孟楷直言，蔡英文其實根本很怕跟姚文智沾上邊，這樣想合體造勢根本假的。

民進黨台北市長參選人姚文智日前抱著自家愛貓Togi亮相，但抱貓的姿勢錯誤，引來網友砲轟。洪孟楷在臉書發文指出，事到如今，民進黨中央仍沒有人出來為姚講話，連養兩隻貓的蔡英文也悶不吭聲。洪說蔡英文其實根本很怕被5%的票房毒藥姚文智沾上邊，他說若是這樣的情形還想合體造勢根本假的。

洪孟楷認為，過去以民進黨的個性，無論對的錯的，只要有人被攻擊，立委、議員、黨政發言輪流出來救駕，「就是黑的也要說成白的」。但唯獨上週的抱貓事件，除了姚文智總幹事有出來稍微講話，其他根本沒有任何人想伸出援手，「難道蔡英文還在假提名真禮讓柯文哲，所以寧願自己提名人被打爛也要放棄挽救嗎？」

「身為貓奴在這件事情上其實最有機會幫姚文智講話」。洪孟楷說蔡既然選擇不講話，那麼代表後天的合體就是過場作秀，洪諷刺表示蔡英文總統不是說偏心也要偏向姚文智嗎？「你的沈默已經背叛了你的心」。

(中時電子報)

文章來源：洪孟楷-為您發聲、聲聲不息臉書

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