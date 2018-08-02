影》韓戰捐軀65年後 55名「美軍」終於回家

2018年08月02日 10:01 中時電子報 李靖棠

據美國星條旗報（STARS AND STRIPES）報導，韓戰（Korean War）停戰65週年當天、金正恩（Kim Jong-un）為向美國釋出極大善意，不僅允許其C-17運輸機（C-17 Globemaster III）前往元山，載運55具因戰爭捐軀的骸骨。昨日美軍正式將這批陣亡將士送回家鄉，由副總統彭斯（Mike Pence）代表、親自在夏威夷珍珠港（Pearl Harbor）舉行莊重肅穆的儀式。

彭斯在典禮上致詞時表示，「今日由這架軍機載回的骸骨，無論他最終身份是誰，都為失蹤陣亡將士的家屬帶來一線希望。我希望，除了這55人外，其他失蹤的同袍遺骨也能陸續發現，並透過科技協助，讓懸疑多年的許多問題，都能一一被解答。」55具從北韓移出的韓戰官兵骸骨，將在夏威夷進行辨識，以確認其身份究竟是美軍、或是同陣線的聯合國（UN）友邦軍隊。

美國現任副總統彭斯（圖左）與太平洋司令大衛森（圖右）向陣亡將士遺骨敬禮。（圖/美聯社）

不少捐軀美軍眷屬及後代受邀，看見遺骨「回家」都忍不住落淚。（圖/美聯社）

從1953年停戰至今的韓戰，除了南北韓雙方的軍隊外，戰場上還包含了來自美國、澳洲等西方國家的聯合國部隊；以及跨越鴨綠江南下的大陸人民志願軍。但因為北邊的封閉，讓整個朝鮮半島上曾發生戰鬥之處，都埋骨著多國將士的遺骨。據調查指出，光是在非軍事區的板門店（Panmunjom）一帶，至少就有一萬多具南韓軍隊和2,000多具美軍遺骸埋骨於此，更別提北韓境內其他地區的數量。

由C-17運輸機帶回、55具韓戰捐軀的將士遺骨，將暫放夏威夷進行檢驗，期望找到他們真實的身份。（圖/路透社）

雖覆蓋著美國星條旗，但這55具遺骨很可能有部份屬於韓戰友邦國家將士。（圖/路透社）

也因為「組成份子」太過複雜，美媒和部份專家認為，雖然家屬踴躍提供DNA比對，但遷回夏威夷的遺骨鑑定，恐需要至少20年的時間，才可能真正判定其身份和家庭。這讓美國國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）呼籲北韓當局、希望他們能與南韓合組特搜小隊，北上進行實地的搜尋探查，由他們親自找到同袍或友軍官兵的遺骨，並盡快帶他們回到家鄉。

(中時電子報)