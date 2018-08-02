吳崢挺吳音寧拒備詢「潛規則」 網問：哪挺不挺韓國瑜

台北農產運銷公司總經理吳音寧拒絕至台北市議會質詢，遭到台北市議長吳碧珠批評不遵守議會潛規則，而台北市長柯文哲亦表示吳音寧不喜歡潛規則也要應付。(資料照/陳怡誠攝)

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中時電子報
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台北農產運銷公司總經理吳音寧拒絕至台北市議會接受質詢，遭到台北市議長吳碧珠批評不遵守議會潛規則，而台北市長柯文哲亦表示吳音寧不喜歡潛規則也要應付。時代力量台北市議員參選人吳崢批評潛規則就該破除，網友對於吳的批評譏諷「如果換成韓國瑜還會這樣說嗎」？

吳碧珠日前對吳音寧拒絕至議會被詢表示，法律上可以不來，但潛規則跟慣例上要來。而柯文哲認為議會就是這樣，喜歡也好、不喜歡也好，（吳音寧）要有能力去處理。不過，吳崢似乎不認同這樣的發言，據《民報》報導，在昨（１日）日時代力量台北市黨部召開記者會上，記者詢問對吳碧珠所稱的「潛規則」看法時，吳崢主動回應，認為北農的代表就是副市長陳景峻，有列席義務的也是陳景峻，這些過去吳音寧都有說明。而且「潛規則」是應該去譴責、應該破除的東西。

對於吳崢的言論，批踢踢網友砲轟「那為何韓國瑜到議會的時候沒出來講！？ 依照文青標準判斷！韓國瑜光頭不夠潮；音寧戰車小清新潮到出水！再加上是央皇欽點人馬更要力挺！」、「如果換成韓國瑜還會這樣說嗎？」、「韓國瑜在地上寫個慘字」、「吳崢這種就是政客語言，他才幾歲」、「可是北農的實際管理負責人，有實權的人是總經理吳音寧」、「陳景峻的功能只有負責召開董事會，他沒有實際負責北農的業務」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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