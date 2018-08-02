民俗交流也被國安關切 許文棟：再下去台灣就完蛋

許文棟以中華舞龍舞獅運動總會理事長身分，邀請大陸遂溪孔子文化城藝術團來台交流，獲得熱烈迴響。（中評社/許文棟提供）

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中時電子報
/綜合報導

蔡政府到底想這樣？不僅APEC護照禮遇的大陸官員入境被擋，連舞龍舞獅交流團也被關切！兩岸交流愈來愈惡劣，無黨籍新竹市議員許文棟說，邀請大陸來台交流的最小年僅9歲，醒獅藝術切磋交流，也沒有政治意味，照樣受到國安單位關切。他擔心民進黨再「管制」下去，台灣經濟只有「完蛋」。

中評社報導，許文棟曾任5屆新竹市里長，現為無黨籍新竹市議員，不論是在國民黨或民進黨執政，他都擔任竹市兩岸經濟文化促進會理事長，經常接待或舉辦兩岸文化交流活動。他發現，過去兩岸交流團，少說一個月兩團到三團，現在光一個團，就卡半天，「現在入境簽證困難重重！」

即使入境台灣，也會被相關單位關注。以最為人熟知的舞龍舞獅運動為例，上周日邀請廣東遂溪孔子文化城藝術團來台交流，在新竹市普天宮剛辦完活動，就有國安單位跑去普天宮關切「這是誰舉辦？」許文棟無奈地說，來台交流的團員最小年僅9歲，他們來切磋交流醒獅藝術，也沒有政治意味，若這樣繼續下來，台灣只有兩個字就是「完蛋」。

他說，這不光是陸客不來，原本接待來交流的團體「通通不見了」，以兩岸交響樂、歌舞劇院、民俗文化表演藝術，通常來新竹是兩天一夜，一個月好幾團，現在都沒有，造成新竹主要的觀光飯店，沒有生意好接，反倒是大陸熱情邀請台灣去大陸交流，憂心民進黨若繼續執政下去，苦的是台灣的經濟，以及基層文化藝術發展。

(中時電子報)

文章來源：民俗交流也被干擾　許文棟：再下去就是完蛋

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