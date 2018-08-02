日本氣象廳： 7月高溫異常 酷暑恐持續至8月中旬

2018年08月02日 10:15 中時 黃菁菁

日本全國2日持續酷暑，各地一早的氣溫都超過30度，且持續飆升，東京都2日上午10點半已超過35度。 日本氣象廳指出，2日最高溫的地方可能達39度。

氣象廳指出，日本全國2日幾乎被高氣壓籠罩，上午8點半之前，各地的最高氣溫已超過30度。福島縣磐城市小名濱33.1度、愛知縣大府市32.9度，福井縣敦賀市32.7度、津市32.5度、東京青梅市32.4度等。

白天的氣溫還繼續升高，預測各地的最高氣溫為，群馬前橋市及埼玉縣熊谷市39度；埼玉市、甲府市、名古屋市、岐阜市、京都市38度；福島市、長野縣飯田市、兵庫縣豐岡市、山口市、大分縣日田市37度；岡山市、廣島市36度；東京都和大阪市35度等。

氣象廳呼籲高溫地區的民眾，白天要盡量避免運動，在室內勿吝於開冷氣，並隨時補充水分和鹽分，以嚴防中暑。酷暑的天氣將持續到8月中旬。

氣象廳指出，受到太平洋高氣壓勢力強勁的影響，東日本7月的平均氣溫，較往年高出2.8度，創下1946年統計以來的最高氣溫紀錄，西日本則是第2高溫紀錄。

7月上旬受到梅雨前線和台風的影響，西日本下了破紀錄的豪雨，124個觀測地點72小時的降雨量都創下觀測史上的最高紀錄。氣象廳指出，7月的氣候是30年來罕見的，應該可說是「異常氣象」。

(中時 )