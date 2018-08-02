台南》唐儀靜復出瓜分自家票源 民進黨安南區4席議員全上添變數

2018年08月02日 10:24 中時 程炳璋

民進黨提名的安南區議員人選唐儀靜在提名後卻因7年前死亡肇事車禍橫生波折。（程炳璋攝）

近來安南區議員選情，隨著唐儀靜車禍肇事致死的保護管束官司申覆成功，正式加入戰局，讓原本已經烽火連天的安南區選舉，增添更詭譎的變數，國民黨兩位參選人虎視眈眈，等著民進黨在安南區提名的4位議員參選人相互瓜分票源，準備趁勢而起。

安南區今年共有6位議員席次，目前10人表態參選，現任5席議員中，以民進黨籍副議長郭信良為首，是民進黨在安南區的強力吸票機，每屆選舉都在1萬8000票左右當選，幾乎是最低當選門檻的兩倍。

民進黨籍議員郭清華這次力挺黃偉哲成功，實力不容小覷，另一位議員王錦德是賴清德院長子弟兵，挾著賴神光環出戰同樣來勢洶洶，都是實力雄厚的現任議員。

唐家軍今年在北區唐碧娥從民進黨初選落敗後，只剩唐儀靜在安南區復出力拼，雖在選舉最後4個月擺脫官司，重執綠旗出征，但7年前車禍肇事致死事件仍籠罩其中，她的參選打亂安南區議員選局，勢必瓜分到綠營自家參選人的票源。

國民黨在安南區保守提名兩席，一個是現任議員李中岑，她在4年前搭上當選的末班車，成為台南市最年輕的現任議員，今年肩負鞏固藍營在安南區議員席次任務。

國民黨另一戰將蔡旻峰是土城在地子弟，以青年參政從基層竄出，經過前立委陳淑慧栽培，行政與選舉服務資歷完整。他的競選總部近日試營運，地方人士邱清雄擔任總部主委，前議長方金海洋表態相挺，力拼國民黨收復安南區第2席。

民進黨中央政府執政後的社會包袱重，今年選情受大環境影響，台南市卻採高額提名，國民黨虎視眈眈準備趁勢而起，民進黨在唐儀靜捲土重來後，安南區4席全上相當困難。

(中時 )