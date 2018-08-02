年輕媽媽機上「1打2」快崩潰 空姐一個move被讚爆

2018年08月02日 10:33 中時電子報 林毅

空姐過來了解情況，接著二話不說就抱起小孩，幫忙送下飛機 (圖／翻攝自爆廢公社公開版)

空姐將小孩交接給地勤，地勤特地搬出輪椅，幫忙將小孩送到大門口，讓媽媽感動到快要落淚 (圖／翻攝自爆廢公社公開版)

媽媽獨自帶著小寶貝出遊時，時常會發生雙手雙腳都用上卻還是應付不來的突發狀況。一名年輕媽媽在臉書「爆廢公社公開版」PO文表示，自己「1打2」，帶著2個小小孩搭機，遇到了無法應付的意外，讓她手忙腳亂快崩潰，就在這時空姐一個超暖心舉動，讓她無法忘懷，也讓網友大讚太有愛心。

女網友表示，自己在7月30日從搭上從高雄飛往澎湖的華信班機，自己帶著兩個孩子，一個不到1歲，另一個則是4歲的女兒，然而在快抵達機場的時候，4歲女兒睡死了，怎麼叫都叫不醒，由於自己手上拿著行李，背上又背著1歲娃兒，正當她不知如何是好時，空姐立刻趕過來關心，二話不說就抱起了4歲女兒下飛機，轉交給地勤後再用輪椅送到機場大門口，讓她感動到快要掉淚，表示一個小小的舉動卻大大溫暖了她，實在很感謝。

不少網友也大讚：「美女空服與帥哥地勤太讚了」、「人美心也美」、「小孩真的一睡就叫不起來」、「華信空姐真的超讚，上次包包掉在飛機上，也是他們特地幫我送到航警局」、「這在歐美就會被粗暴趕下去了」。

(中時電子報)