羽球世錦賽》戴資穎直落二晉8強 31連勝女單史上最長

2018年08月02日 10:43 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

2018南京世界羽球錦標賽今天的女單16強戰，世界球后戴資穎面對世界第13華裔美國球員張蓓雯，小戴從首局中段開始熱開身手之後就掌握主導權，最終21：19：21：14獲勝晉級8強，收下31連勝，締造羽球女單史上最長連勝。

羽球女單連勝紀錄原本由中國大陸好手李雪芮保持，她曾在2012年創下30連勝紀錄，如今被戴資穎改寫。

場邊有不少球迷為戴資穎加油，加油聲響徹體育館，此役小戴有3分原本被線審判出界，但她都挑戰成功，順利要回分數、更添氣勢，只花34分鐘就闖關成功。

第1局戴資穎7：5領先時，被張蓓雯加速連下5分而陷入落後，不過球后隨即調整狀況，在追到14：15之後連得4分超前，進而以21：19先下一城；熱開身手的小戴第2局換邊後更加得心應手，迅速取得9：2領先，張蓓雯雖又連續追分縮小差距，但小戴穩穩維持優勢，沒再讓出領先，最終21：14結束比賽。

這是戴資穎和張蓓雯生涯第6次交手，戴資穎以4勝2敗保持對戰優勢，且近三次交手取得3連勝，今天稍晚公布的最新世界排名，小戴將持續穩坐球后寶座，累積86周維持在女單世界第一。

戴資穎去年為了台北世大運放棄世錦賽，並在地主球迷面前留下兩面金牌，今年則尋求個人生涯首座世錦賽女單冠軍，下一場將面對中國大陸何冰嬌與越南阮翠玲之間的勝者。

大會第14種子、中華台北男雙組合陳宏麟／王齊麟，以21：19、21：10扳倒第3種子、丹麥組合鮑伊（Mathias Boe）／摩根森（Carsten Mogensen），入列8強。

(中時電子報)