台南》國民黨徵召3人投入下屆台南市議員選舉

2018年08月02日 10:45 中時 洪榮志

國民黨台南市議員初選提名結束，但因多個選區仍有空間，黨中央決定徵召黃俊勝、江國銘、李鎮國等3人，分別投入第五、第十一、第七等3個選區的市議員選舉，希望增加席次，強化問政戰力。國民黨台南市黨部主委謝龍介2日在台南市議會舉行記者會，正式介紹3人與市民見面尋求支持，國民黨台南市長參選人高思博也出席力挺。

國民黨原本提名18名議員參選人，此次再徵召3人，合計提名21人。其中，被徵名參選新化、善化、新市、安定、山上等第五選區的黃俊勝，曾任合併前的新化鎮鎮民代表，也是現任台南市議員林全忠服務處主任。下屆台南市議員選舉，林全忠放棄連任，國民黨考量該選區的選民結構後，認為仍有參選空間，因此徵召黃俊勝，力保國民黨在該選區的席次。

參選歸仁、仁德、關廟、龍崎等第十一選區的江國銘，原為政治素人，因長期投入社區營造工作，獲得謝龍介的關注，雙方經多次懇談後，在謝的引薦下，獲徵召披上國民黨戰袍出征。

投入第七選區永康區的李鎮國，已連任4屆永康區復興里長，基層實力不弱。此次國民黨永康區現任議員李坤煌不再參選，國民黨為力保該區席次，除已提名林燕祝外，又再徵召李鎮國。

高思博也承諾說，將用心用力替3人輔選，將3人送進台南市議會，這是他很大的責任。

(中時 )