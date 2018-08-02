數據分析治安熱點 打擊犯罪更有效率

2018年08月02日 11:09 中時 陳世宗

打擊犯罪維護良好治安，創造社會安居樂活新環境，是近年來警察一直持續努力的目標，警方利用轄區內的各項數據資料進行分析，將轄區內的治安熱點作為勤務規劃核心，於這些重點區域加強路檢、盤查，在熱時、熱點增加見警率，以達到遏止犯罪，打擊治安死角目標。

台中市政府警察局第六分局市政派出所巡佐林鴻吉、警員謝廷駒於巡邏時，根據轄區內的犯罪熱點，實施密集式巡邏，於深夜0時許在青海南街看見2名男子從KTV出來，來回四處觀望後，快速走入巷弄內，員警覺得可疑便跟隨在後，看見其中1名男子從口袋拿出香菸點燃吸食！

警方遂向前盤查，聞到男子散發出濃濃愷他命的味道，男子見狀趕緊將手上的香菸熄滅，若無其事配合盤查。 員警靠近時，聞到該名陳姓男子(79年次)散發出愷他命毒品的味道，並於其身上發現愷他命香菸1支，另一名張姓男子(79年次)身上亦發現愷他命毒品1包(3.17公克)，全案依毒品危害防制條例偵辦。

分局長陳武康表示，警方為了維護治安、掃蕩毒品，於青春專案及安居專案期間，利用數據分析，加強轄區內的治安熱點的巡邏及盤查，並規劃相關的路檢勤務，妥適運用查緝能量，有效打擊犯罪，營造出讓市民安心的宜居城市。

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(中時 )