「兩岸一家親」是脫稿 柯P：為了世大運 背後要多少努力去維持

2018年08月02日 11:55 中時 張潼

媒體今問台北市長柯文哲，日前送去北市議會的報告證明，送去國安會的雙城論壇講稿確實不包含「兩岸一家親」。柯今受訪時表示，為了世大運可以平安舉行，且最後也真的辦很成功，背後談判不需要再去講，想起來都蠻痛苦的，從這次台中東亞青運被取消，也可以知道當年要做多少努力才能維持那個局面。

柯文哲曾在接受專訪時提到，自己去年參加雙城論壇前，曾將講稿送到國安會，結果遭「已讀不回」，回台後，前一年曾講過的「兩岸一家親」說法遭批評，政府高層又跳出來一起罵他；當時講到這一段經歷，柯還忍不住哽咽。不過事後遭爆，其實該份講稿不包括「兩岸一家親」。

北市議會要求柯文哲說明此事，根據市府送至議會的報告，也證實送至國安會的講稿確實不包括「兩岸一家親」。對此，柯文哲今表示，當年雙城論壇緊接著就是世大運，怎麼樣可以辦好？「你說我半夜喜歡去電音趴？根本不喜歡，但是拉國旗讓世界看到，40萬線上觀眾在看，我們還是去做了。」

柯文哲認為，世大運可以平安舉行，且最後也是很成功，達到空前團結、民族自信心，背後談判不需要再去講，現在想起來蠻痛苦的。尤其台中東亞青運被取消，你就知道當年要做多少努力去維持那局面，反正做了就做了，當時的確要處理這些蠻辛苦的。

(中時 )