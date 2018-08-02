腸胃內科權威郭昭宏 接任小港醫院院長

2018年08月02日 11:07 中時 柯宗緯

腸胃內科權威郭昭宏，1日接下高市小港醫院代理院長。（小港醫院提供）

高市小港醫院院長1日舉行交接典禮，由腸胃內科權威郭昭宏接下代理院長一職。郭長期在醫界服務，也擔任過旗津院長等行政職，經歷相當豐富，他說，未來小港醫院目標是以「成為最優質的全人照護暨環境職業醫療特色醫院」。

郭昭宏感謝20年年來歷任8位院長打拚，發展專屬港醫特色醫療，積極與國際接軌，與日本國立信州大學病院及金澤醫科大學病院互訪，並簽屬合作備忘錄，因應長期照顧趨勢，結合公部門共同成立日間關懷站，守護高屏地區居民的生命安全與健康，並協助市政府建構完善的醫療服務網路。

郭昭宏提及，小港醫院首開高雄市立醫院公辦民營先例，為國內第1家委由「醫學中心」經營公辦民營醫院，以政府結合民間資源之醫院經營模式，位居南高雄陸海空交通要衝及重工業區，為重要急重症醫療機構。而今年小港醫院與高市府取得35年經營權，將進行原醫療大樓營運移轉（OT）及新大樓興建營運移轉（BOT），總床數增加到741床。

郭昭宏是腸胃內科權威，專攻幽門桿菌相關疾病、肝膽超音波、治療性內視鏡、胃腸道癌症，曾於與高雄醫學大學附設醫院醫療團隊，進行大規模學童感染幽門螺旋桿菌調查，以及推動胃癌防治，尤以視病猶親獲得病人認同。他也擔任過小港醫院醫務秘書與旗津醫院委託高醫體系經營首任院長。

(中時 )