托育新制8月上路為選舉？林萬億：因應新學期招生

2018年08月02日 11:17 中時 鄭舲 、 姚志平

行政院政務委員林萬億2日接受電台節目「蔻蔻早餐」專訪談論托育政策。（姚志平攝）

準公共化托育新制昨天正式上路，但由於合約前天才公布，引發業者不滿，外界質疑這時間推出政策是為選舉考量。負責規劃與督導托育政策的政務委員林萬億解釋，托育新制在8月上路，是為了配合私托跟私幼新學期在8月1日開始招收新生，以因應9月開學，不是為了選票考量。

行政院推出少子化因應對策，包括擴大公共化教保服務、提供準公共化托育補助新台幣6000元到1萬元、擴大發放育兒津貼等，其中0到2歲的托育補助與育兒津貼新制8月1日上路，2到5歲托育補助也在6都之外縣市先上路。

林萬億今接受廣播節目專訪，對於外界質疑政策倉促上路，他指出，去年9月行政院長賴清德上任後就提出想法，並親自在去年年終記者會宣布準公共化托育方向，政府用了非常多時間在試算跟規劃，今年5月16日才算出數據，正式宣佈政策內容。

林萬億說，蔡英文總統也不斷提醒，中央政策相對簡單，但是要如何跟地方原本的政策銜接，一定要講清楚，所以5月公布政策後，衛福部跟教育部就密集跟地方政府、業者與各相關協會團體溝通，「花了兩個多月去磨」，所以合約7月31日才出來，是為了整合不同意見。

林萬億表示，以人民的角度來說當然是越早越好，如果人民覺得太晚，「就罵我沒關係」，制度中有不好的地方，計畫中本來就有提到各縣市可以在施行過程中調整，做滾動式修正。

對於台北市長柯文哲曾表示托育新制從下命令、定案到執行，不到7天，「雞飛狗跳」，林萬億說，中央與前台北市社會局長許立民溝通時，都已經談到政策如何銜接，且柯文哲也曾說，中央與地方協商時態度滿開放、平和的，「他說雞飛狗跳，真的不知道是什麼雞什麼狗在飛、在跳，因為協商算是順利的」。

林萬億強調，托育新制8月1日起開始實施，9月簽約也可以追溯，鼓勵家長向保母或私托私幼溝通，鼓勵大家一起與政府簽約。林萬億說，如果少子化危機解除，穩定幼兒照顧市場，大家都有好處，不是要讓業者沒錢賺。未來若物價水準調高，成本上升，中央、地方、業者與家長4方也可協商調整。

(中時 )