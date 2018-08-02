東亞青運停辦 超過4成認為 公投運動是主辦權遭取消主因

台中市主辦的2019東亞青運遭中國大陸打壓停辦，引起檢討市長林佳龍的聲浪，外界認為將影響年底選舉選情，兩岸政策協會2日公布民調結果，台師大政治系教授范世平（左）認為，此事件未拉抬國民黨台中市長參選人盧秀燕的支持度，是因盧與其競選總部主委江啟臣態度軟弱，民眾不認為他們可以捍衛台中與台灣的立場。（張鎧乙攝）

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台中市主辦的2019東亞青運遭中國大陸打壓停辦，引起檢討市長林佳龍的聲浪，外界認為將影響年底選舉選情，兩岸政策協會2日公布民調結果，理事長譚耀南（左一）表示，民調顯示台中市選舉生態幾乎未受事件影響，林的支持度不減反增。（張鎧乙攝）
台中市主辦的2019東亞青運遭中國大陸打壓停辦，引起檢討市長林佳龍的聲浪，外界認為將影響年底選舉選情，但兩岸政策協會2日公布民調結果，近6成台中市民滿意林處理停辦事件的表現，約4成民眾表示願意支持連任。（張鎧乙攝）
中市主辦的2019東亞青運遭中國大陸打壓停辦，引起檢討市長林佳龍的聲浪，外界認為將影響年底選舉選情，兩岸政策協會2日公布民調結果，台師大政治系教授范世平（如圖）認為，此事件未拉抬國民黨台中市長參選人盧秀燕的支持度，是因盧與其競選總部主委江啟臣態度軟弱，民眾不認為他們可以捍衛台中與台灣的立場。（張鎧乙攝）

兩岸政策協會今(公布「2019台中東亞青運停辦民意調查」結果。針對中國因東奧正名公投停辦東亞青運一事，超過6成民眾認為不合理，但亦有41.9%認為該公投運動是影響運動會主辦權遭取消的主因。

面對年底舉行的台中市長選舉，目前有43.2%民眾支持林佳龍市長連任，盧秀燕的支持度則是24.4%。

此外，東亞青年運動會現階段遭停辦，但仍有超過七成民眾支持運動場館持續興建，更有超過八成台中市民支持林佳龍向東亞奧會進行申復。57.6%民眾滿意林佳龍市長處理東亞青運動會的表現，僅22.7%受訪者表示不滿意。

這次調查顯示，關於2019東亞青年運動會遭停辦的議題，77.3%民眾知道遭停辦的訊息，僅22.7%不知道這則訊息

進一步詢問東亞青運停辦誰應負責，40.5%台中市民認為中國政府應負最大責任，另有31.5%受訪者認為台灣政府應負責。

此調查為兩岸政策協會委託大社會民調中心執行，訪問係於107年7月30日至31日進行訪問。此次成功訪問1,070位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.00%。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。

(中時 )

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