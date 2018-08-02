視帝庹宗華魔性大發 人格分裂撕咬女衣

2018年08月02日 11:20 中時 洪秀瑛

庹宗華劇中懷疑老婆李杏出軌。（緯來提供）

庹宗華劇中將李杏粗暴推在床上。（緯來提供）

藥丸其實是薄荷錠。（緯來提供）

庹宗華挑戰人格分裂角色。（緯來提供）

庹宗華與李杏在緯來電影台自製電影《九月四日》飾演夫妻，庹宗華因經商失敗壓力大，竟懷疑老婆李杏出軌，一場展現大男人的戲，庹宗華得在床上粗暴壓制並且重摔李杏，李杏說：「拍攝前很緊張，不過庹哥真是經驗豐富的前輩，畫面看起來很粗暴，但肢體是溫和的。」

庹宗華與李杏劇中是老少配，也是李杏首次嘗試的角色，一場被庹宗華粗暴壓制重摔床上的戲，讓李杏收穫不少，「那場戲張力一定要夠，肢體動作粗魯是必須的，拍攝前我非常緊張，不過庹哥是非常專業的前輩，他很了解鏡頭角度，畫面看起來激烈粗暴，實際力道掌控精準，肢體都是溫和的觸碰，每次一喊卡，庹哥都會詢問我有沒有不舒服的地方、重摔有沒有傷到我，這場拍攝的很順利，跟庹哥對戲讓我學習非常多」。

因壓力導致人格分裂，庹宗華劇中必須經常吞藥，後期藥量慢慢加重，三不五時得吞藥丸，但實際上吞的是「薄荷錠」，期間NG、又調鏡位、打燈等，短時間吞大量「薄荷錠」，讓庹宗華大喊：「我可以不要再吞了嗎？肚子好涼啊。」

視帝級的庹宗華詮釋恐怖片到位，表情與聲音令人不寒而慄，他說：「創作的過程不會恐怖，但要讓看戲的人驚恐，就要設計怎麼讓畫面情節使人害怕。比方說有一場戲是男主角處在錯亂恨意交雜狀態，原本要用嘶吼的方式把衣服撕毀，但後來我決定用嘴巴咬，慢慢把衣服吃掉，反差效果出來的恐怖張力就會更明顯」。

《九月四日》將於8月12日(周日)晚間9點全台首播，由導演曾敬懿執導，庹宗華、李杏、蔡明修、洪于晴、何承蔚等主演。

(中時 )