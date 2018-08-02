中市府台74太平霧峰段新增3匝道 110年底陸續通車

台中市政府台74線太平霧峰段，新增3匝道將於 110年底陸續通車！（陳世宗翻攝）

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台74線快速道路太平至霧峰路段，由於原先未規劃完整上下匝道，導致車輛必須繞遠路，加上大里、太平及東區等區域人口、車流持續成長，現有匝道更不敷使用。台中市政府交通局特此規畫新增六順橋南入匝道、十九甲地區北出匝道、大里溪南地區新增大里霧峰交流道，現正配合中央審查中，預計110年底3處匝道陸續通車後，將可大幅改善屯區地區交通，也讓生活圈道路系統更完善。

交通局長王義川說，台74全長約37.8公里，是大台中地區中長程交通的重要道路之一，但目前太平及東區目前僅旱溪街一處入口匝道，不敷使用。市府已規劃於大里與東區交界的六順橋以南增設一個南下入口匝道，已完成可行性評估，正由交通部公路總局審查中。

市府也爭取在大里十九甲地區立善橋側增設一座北上出口匝道，為確認跨河橋樑安全性，交通局已依公路總局要求完成水文水理分析報告並提送審查，今年7月17日通過初審。上述兩匝道完工後，將可大幅降低大里、太平地區交通尖峰時段的壅塞情況。

王義川指出，為完善台中軟體園區的聯外交通，市府同時規劃於大里溪以南地區增設一組南北雙向皆可進出台74的大里霧峰匝道，105年6月20日已獲交通部核定，正由公路總局進行綜合規劃及環差作業，預計110年完工通車。

大里霧峰匝道完工，透過中山路延伸段上下台74，不須再繞行台3線或平面道路，預估平均可縮短2.8公里繞行距離，不僅可分攤台3線約18%車流量，也能減少目前從國道3號大里交流道進出的車潮，大幅提升大里、霧峰地區行車便利性。

王義川說，台74線快速道路增設匝道計畫，除市府持續推動規劃評估外，立委何欣純、黃國書也積極協助市府向中央爭取。104年4月就與當時的交通部長視察六順橋，評估台74增設匝道的可行性，並多次召開會議邀集中央部會進行研商。

交通局強調，除台74線快速道路增設匝道計畫外，目前興建中的國道4號豐原潭子段及即將動工的國道1號銜接台74工程，都是台中急需的交通重大建設，希望中央持續支持，讓大台中交通路網更完善便捷。

(中時 )

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