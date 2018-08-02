機車待轉藏陷阱？北市這路口一年開4000張罰單

2018年08月02日 11:47 中時 陳燕珩

機車兩段式左轉藏陷阱？北市議員王威中調閱市警局取締機車未依規定兩段式左傳10大路口，發現塔悠路南京東路口蟬聯3年榜首，因該路段彎折角度大，機車族需在「塔悠路待轉塔悠路」，導致違規數量暴增，去年開出超過4000張罰單。他質疑，市府多年來無積極改善和宣導，根本只想搶錢。

王威中指出，塔悠路和南京東路口是很複雜的「大」字型交叉路口，從塔悠路經過路口到塔悠路，明明是同條路的延續，卻規定要待轉，若非當地居民或經常行經該路段的民眾，根本不會知道要待轉，導致違規數量居高不下。

他進一步說，塔悠南京路口機車未依兩段式左轉違規件數，2015年約1521件，位在10大路口第4名，隔年卻暴增到3702件，去年4158件創新高，今年統計到上半年也開出2300張罰單，以一張罰單600原統計，去年光是該路口就讓市府進帳250萬元。

王威中質疑，針對連3年蟬聯違規榜首的路口，相關局處不能只以罰單為手段，應增加標語、警示，或請警察加強宣導，但多年來市府竟只將標誌牌改為「內照式」標誌，毫無積極改善作為，根本看不到改善的決心，只想把民眾當提款機。

松山分局交通組長林榮鋒說，民眾反映開罰情形嚴重後，5月有辦過會勘，並在內線畫禁行機車標示，增加3面提醒牌面、路口2段式左轉牌面，但違規民眾還是很多，會配合當地里長再加強宣導。

交工處規劃科長黃皇嘉則表示，去年底接獲交大通報違規數量多，有在路口各方向增設內照式標誌，另外發現機車較常在第2線車道直接左轉，8月中前會跟新工處討論，是否在橋樑上附掛機車兩段式左轉標示，效果應會比路側標示好。

至於是否考慮取消兩段式左轉？黃皇嘉說，該路口左轉車流量大，機車行駛到內側車道會有車流交織的危險，不傾向開放直接左轉，後續現勘會看能不能透過號誌來調整。

(中時 )