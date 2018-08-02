「呼吸會痛」是真的！嚴重空鼻症會自殺

新光醫院邱昱勳指出空鼻症的位置，這種病症有愈來愈多的趨勢。（陳志祥 攝）

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很難想像「呼吸是一種痛，感覺到生不如死」的樣子，嚴重到感官機能失常，送進精神科治療，最後導致自殺、甚至傷害他人，這是「空鼻症」帶來的殺傷力！

63歲黃女士嚴重鼻子氣不通困擾數10年，他說，鼻子氣不通是別人無法體會。在歷經2次鼻雷射、1次鼻中膈及下鼻甲手術，依然鼻子不通，黃女士很痛苦，總覺得喉嚨黏黏的，用力清喉帶來更多不舒服，最嚴重的是原本開朗的個性變得悶悶不樂。

新光醫院耳鼻喉科醫師邱昱勳收治黃女士，並且完成國內第1例「自體軟骨下鼻甲新生術」！邱醫師表示，在門診檢查發現她不是傳統鼻中膈手術無法處理的「鼻閥狹窄」，反而是鼻腔過於空曠導致鼻塞感覺，變成「空鼻症」。

空鼻症主要是手術時過度切除鼻甲、通常是下鼻甲，造成過大的鼻腔空間，使得鼻腔內氣流變成「渦流」，鼻黏膜感知不到空氣流動而有鼻塞感覺。黃女士表示，其實是鼻不塞卻氣不通。

邱昱勳指出，空鼻症是1994年才被醫生提出來的病症，有很多醫生並不了解這種病，可是隨著以前鼻子手術沒有處理妥善而出現的後遺症不斷出現之後，空鼻症的個案有愈來愈多的趨勢。

空鼻症主要是鼻塞、鼻腔乾燥2大症狀，邱昱勳說，患者感覺吸不到空氣，口鼻乾燥、嗅覺下降，甚至頭暈、胸悶與睡眠困難，生活品質

降低，精神憂鬱，看遍醫生都找不到病因，最後轉到精神科，嚴重者因受不了空算症折磨而自殺。

治療空鼻症可在鼻腔塗上凝膠、鹽水噴劑有助鼻黏膜健康，若是需要手術，重建下鼻甲才是根本解決方法，使用材料有人工合成物與自體組織移植，黃女士以自己右耳軟骨再用內視鏡微創手術，這樣避免感染與排斥，她說，現在功能回復98％功能，相較以前好很多了。

(中時 )

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