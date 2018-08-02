北台灣半夜閃電交加「1秒閃5次」 民眾驚嚇拍照求解

2018年08月02日 11:29 中時電子報 林毅

大約同時間，也有住台北市的網友拍下影片上傳到「爆廢公社」 (圖／翻攝自爆廢公社)

台灣近幾天天氣晴朗，熱到民眾都受不了，卻在昨天(1日)入夜後，出現了相當密集的閃電，甚至一瞬間閃到「黑夜變白天」，也讓網友拍下影片PO上網詢問到底怎麼回事。

昨晚11點多，北台灣地區包括雙北、基隆等地先後出現閃電交加情形，不僅網友看傻，紛紛上網求問，「中山區狂閃，但沒聽到雷聲」、「大安這裡也是」、「新北新莊+1」、「內湖已經閃一個小時了」。

閃電密集程度就連基隆市議員呂美玲也都趕緊錄影，還笑稱：「這些電可以收集起來嗎？前瞻計畫可以研究看看，這樣就不用蓋燃煤電廠了」。

對此氣象局預報員徐仲毅表示，雲雀颱風在台灣北部往北移動，台灣北部受到外圍環流影響，雲系對流旺盛，從昨天晚上至今天上午在北海岸外海，都有閃電，雲系對流愈強，閃電愈多，且會一直持續，至雲雀颱風遠離台灣。不排除今天一整天都有閃電。

而根據中央氣象局觀測，今天上午9時基隆北海岸陸地上有閃電訊號，是最靠近台灣陸地的閃電。

密集的閃電也讓網友開玩笑：「看來是有人在亂發誓」、「高手在渡劫」、「索爾要來了」、「台灣價值滿出來了，滿滿的愛，用愛發電係金ㄟ」。

(中時電子報)