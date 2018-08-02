北台灣半夜閃電交加「1秒閃5次」 民眾驚嚇拍照求解

昨天北台灣入夜後，大約在晚上11點左右發生了密集的閃電情形，黑夜一瞬間變成「白天」，讓人看傻 (圖／翻攝自基隆市議員呂美玲影片)

友善列印
中時電子報
大約同時間，也有住台北市的網友拍下影片上傳到「爆廢公社」 (圖／翻攝自爆廢公社)

台灣近幾天天氣晴朗，熱到民眾都受不了，卻在昨天(1日)入夜後，出現了相當密集的閃電，甚至一瞬間閃到「黑夜變白天」，也讓網友拍下影片PO上網詢問到底怎麼回事。

昨晚11點多，北台灣地區包括雙北、基隆等地先後出現閃電交加情形，不僅網友看傻，紛紛上網求問，「中山區狂閃，但沒聽到雷聲」、「大安這裡也是」、「新北新莊+1」、「內湖已經閃一個小時了」。

閃電密集程度就連基隆市議員呂美玲也都趕緊錄影，還笑稱：「這些電可以收集起來嗎？前瞻計畫可以研究看看，這樣就不用蓋燃煤電廠了」。

對此氣象局預報員徐仲毅表示，雲雀颱風在台灣北部往北移動，台灣北部受到外圍環流影響，雲系對流旺盛，從昨天晚上至今天上午在北海岸外海，都有閃電，雲系對流愈強，閃電愈多，且會一直持續，至雲雀颱風遠離台灣。不排除今天一整天都有閃電。

而根據中央氣象局觀測，今天上午9時基隆北海岸陸地上有閃電訊號，是最靠近台灣陸地的閃電。

密集的閃電也讓網友開玩笑：「看來是有人在亂發誓」、「高手在渡劫」、「索爾要來了」、「台灣價值滿出來了，滿滿的愛，用愛發電係金ㄟ」。

(中時電子報)

「呼吸會痛」是真的！嚴重空鼻症… 楠西夏令營開跑　青年學子走入社…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。