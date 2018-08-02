泰政府要求倫敦 將逃亡前美女總理盈拉引渡回國

2018年08月02日 11:34 中時電子報 李靖棠

據香港南華早報（SCMP）報導，泰國現任總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）今日證實，該國政府日前已正式行文通知英國當局，要求倫敦方面、將身負補助貪腐案的前美女總理盈拉（Yingluck Shinawatra）引渡回泰國受審。對此，帕拉育和外長均表示，此舉是為彰顯司法正義，並沒有任何政治意圖存在。

曾是泰國史上首位女性總理的盈拉，在軍政府掌權後、遭指控任內濫用「稻米補貼計畫」，以高於市價的價格、向農民收購大量的大米，卻造成國庫3,053.8億泰銖（約3,032億台幣）虧損，有涉嫌洗錢和貪污的嫌疑，並在4年前、遭憲法法庭拉下總理職務並遭拘留後，一直到去年8月份開庭時，才重新出現在公眾面前。但盈拉卻選擇和兄長塔克辛（Thaksin Chinnawat）一樣方法，最後藉故不出庭拖延、成功「逃出」泰國。

流亡海外、泰國前美女總理盈拉，日前首度更新自己的臉書，感謝大家對她51歲生日的祝福。（圖/Yingluck Shinawatra 臉書專頁）

หลังจากเดินตลาดก็เลยพาน้องไปป์มาทานอาหารต่อค่ะ Yingluck Shinawatra（@pouyingluck_shin）分享的貼文 於 PDT 2017 年 8月 月 17 日 下午 11:26 張貼

現年51歲、第四代泰國華人的盈拉，出生於清邁、祖籍廣東潮州，和兄長塔克辛一樣，擁有一個不常用的漢文姓名叫「丘英樂」。畢業於清邁大學、赴美國肯塔基州大學（Kentucky State University）攻讀政治學，取得碩士學位，返國後進入家族電信商AIS企業出任總裁，後轉為房地產商總裁。

"พรรคเพื่อไทย” ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง Yingluck Shinawatra（@pouyingluck_shin）分享的貼文 於 PST 2017 年 1月 月 30 日 上午 5:34 張貼

盈拉並未登記結婚，與伴侶阿努索·安莫查（Anusorn Amornchat）選擇事實婚姻，育有一子。2011年率領為泰黨（Phak Phur Thai）贏得下議院選舉，並由執政聯盟推舉為泰國首名女性總理。

不過，從塔克辛的案例中，大概能猜測有同樣「身份」和「故事背景」的妹妹盈拉，應該不會被遣送回泰國。現居英國的盈拉，傳聞已向政府提交政治庇護的申請，若無意外，她應該也能與哥哥一樣，順利取得居留身份。然而，盈拉涉及的「大米案」，對她的支持者而言，就是一次政治打壓的行動，也一直讓不久後要重新大選的泰國，似乎隱藏著一股不尋常的氣氛，這才是最讓執政的軍政府憂慮之處。

(中時電子報)