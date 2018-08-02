泰政府要求倫敦 將逃亡前美女總理盈拉引渡回國

泰國前總理盈拉去年出庭應訊，在法院外獲支持者贈與玫瑰打氣。（圖/美聯社）

友善列印
中時電子報

據香港南華早報（SCMP）報導，泰國現任總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）今日證實，該國政府日前已正式行文通知英國當局，要求倫敦方面、將身負補助貪腐案的前美女總理盈拉（Yingluck Shinawatra）引渡回泰國受審。對此，帕拉育和外長均表示，此舉是為彰顯司法正義，並沒有任何政治意圖存在。

破除流言 白宮幕僚長凱利續留 挺川普至2020
妹妹大勝哥哥 夏綠蒂公主「經濟產值」高達2千億！

曾是泰國史上首位女性總理的盈拉，在軍政府掌權後、遭指控任內濫用「稻米補貼計畫」，以高於市價的價格、向農民收購大量的大米，卻造成國庫3,053.8億泰銖（約3,032億台幣）虧損，有涉嫌洗錢和貪污的嫌疑，並在4年前、遭憲法法庭拉下總理職務並遭拘留後，一直到去年8月份開庭時，才重新出現在公眾面前。但盈拉卻選擇和兄長塔克辛（Thaksin Chinnawat）一樣方法，最後藉故不出庭拖延、成功「逃出」泰國。

流亡海外、泰國前美女總理盈拉，日前首度更新自己的臉書，感謝大家對她51歲生日的祝福。（圖/Yingluck Shinawatra 臉書專頁）

現年51歲、第四代泰國華人的盈拉，出生於清邁、祖籍廣東潮州，和兄長塔克辛一樣，擁有一個不常用的漢文姓名叫「丘英樂」。畢業於清邁大學、赴美國肯塔基州大學（Kentucky State University）攻讀政治學，取得碩士學位，返國後進入家族電信商AIS企業出任總裁，後轉為房地產商總裁。

盈拉並未登記結婚，與伴侶阿努索·安莫查（Anusorn Amornchat）選擇事實婚姻，育有一子。2011年率領為泰黨（Phak Phur Thai）贏得下議院選舉，並由執政聯盟推舉為泰國首名女性總理。

不過，從塔克辛的案例中，大概能猜測有同樣「身份」和「故事背景」的妹妹盈拉，應該不會被遣送回泰國。現居英國的盈拉，傳聞已向政府提交政治庇護的申請，若無意外，她應該也能與哥哥一樣，順利取得居留身份。然而，盈拉涉及的「大米案」，對她的支持者而言，就是一次政治打壓的行動，也一直讓不久後要重新大選的泰國，似乎隱藏著一股不尋常的氣氛，這才是最讓執政的軍政府憂慮之處。

(中時電子報)

文章來源：Thailand asks Britain to extradite fugitive former PM Yingluck

更多精彩新聞請見國際頻道！
日本氣象廳： 7月高溫異常 酷暑… 韓多處創百年高溫紀錄

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。