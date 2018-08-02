北檢檢察長稱花蓮劣檢「本性不壞」 朱學恒諷：原來是佛系！

2018年08月02日 11:31 中時電子報 張達智

「佛系」是網路流行語，大致意思是無欲無求、怎樣都行的一種態度。但是這樣一種態度，竟然可以用在偵辦案件的檢察官身上？

花蓮檢察官林俊佑帶警察闖幼兒園「問案」，將年僅4歲的幼童嚇到尿褲子，林俊佑日前已遭花蓮地檢署依涉犯妨害自由、恐嚇罪嫌起訴，昨天法務部檢察官人事審議委員會決議，將林俊佑停職、送監察院彈劾。

原本傳出要將林俊佑調往澎湖，但最後他成為「人球」，沒人想收，只有高檢署和台北地檢署有容乃大，願意收留林俊佑。

據蘋果報導，北檢檢察長邢泰釗指出，北檢今年缺了13人，雖然林俊佑犯下大錯引起輿論批評，但邢認為林俊佑本性不壞，只是需要好的主任引導，況且林擁有土木和法律學識背景，若能調到北檢去執行科或公訴組幫忙，也能舒緩北檢人力短缺的問題。

「宅神」朱學恒在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》諷刺表示，「難怪北檢追殺一個在西門町開槍阻止歹徒的警察追了五六年，原來北檢檢察長是這種會讀書就好棒棒的佛系信徒啊，到底怎麼推出把四歲小孩嚇到脫糞是本性不壞的可以寫出證明過程嗎？」

網友也紛紛回應：「北檢言下之意就是目前林的老闆有問題嘛，才導致這種行為？拜託，又不是未成年也不是剛出社會的新鮮人了，品德敗壞濫用權力，靠換個老闆就可以改正？你嘛幫幫忙...是你智商有問題還是當其他人智商有問題」；

「新聞一下就過去了，風頭過了，他有機會當上法務部長，這是台灣的傳統」；

「圈子內的人，就是自己人。關起門來討論外調澎湖，結果輿論譁然，馬上重新票決，九票同意停職，四票 四票 四票反對，重要的事，要說三遍。居然還有四票反對，這就是恐龍司法機關，不食人間煙火。官官相護，到底還是自己人。假設那天自己出包，至少還有自己人掩護關照。照妖鏡。幹話」；

「穿了就是雪中送炭換忠誠,將來有什麼需要打手的就多個人頭!!跟黑道大哥收小弟是同理可證吧???(不加問號好怕怕,台灣檢調好棒棒!!)」。

(中時電子報)