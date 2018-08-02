楠西夏令營開跑　青年學子走入社區接地氣

2018年08月02日 11:49 中時 李其樺

楠西區公所結合楠西國中、YMCA台南市基督教青年會、楠西社區發展協會8月初舉辦「台楠西望，青春So Fun」暑期夏令營活動，帶領青年學子走入楠西社區「接地氣」，以行動服務社區，培養青少年公民責任。（李其樺翻攝）

楠西區公所結合楠西國中、YMCA台南市基督教青年會、楠西社區發展協會8月初舉辦「台楠西望，青春So Fun」暑期夏令營活動，共有楠西區40位國中生報名參加，學員除了透過團康遊戲學習團隊合作，更實際走入楠西社區「接地氣」，以行動服務社區，培養青少年公民責任，

區公所表示，這次夏令營活動自8月1至3日，安排「大富翁、百龍珠逃殺」等團隊活動，讓學員學習到團隊合作；「世界大不同」，讓學員與來自香港的志工互動，不同文化的刺激，拓展學員的視野。

另外，「青銀共融」活動，學員與YMCA志工，來到社區透過耆老的述說，瞭解楠西人文，帶領青少年從志願服務與學習中瞭解社區與社會重要議題，培養公民責任感並鼓勵更多青少年投入志工行列。

楠西區長李燿州表示，楠西區屬偏鄉，資源相對不足，而青少年是國家未來的希望，青少年正向發展是公所長期努力目標，感謝楠西國中、楠西社區發展協會、YMCA台南市基督教青年會重視青少年正向發展，落實資源均等及社會投資，一同提升青少年的社會支持功能。

(中時 )