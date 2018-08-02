只報告不備詢！詩人渡也轟吳音寧「只有小聰明」

2018年08月02日 11:37 中時電子報 戴安瑋

本名陳啟佑的詩人渡也今在臉書上po出一連結並留言。翻攝陳啟佑臉書

北農總經理吳音寧前天到台北市議會財建委員會報告時，堅持照體制法規「只報告不備詢」，惹惱議員被請出場，彰師大退休教授、詩人渡也今表示，他原以為吳晟、吳音寧具有農人的純樸、可愛，但近幾年來才發現他們只有小聰明，沒有大智慧，只有自家，沒有大家。

北農總經理吳音寧去年上任以來爭議不斷，看不懂財報，遭批評為年薪250萬元的高薪實習生，今年更爆發花公帑送家鄉殘菜、送洋酒事件，遭檢調調查，須蔡英文總統公開力挺，才躲過風暴。

吳音寧7月31日到台北市議會財建委員會報告時，竟堅持照體制法規「只報告不備詢」，惹惱議員被請出場，民進黨前任立委林濁水即痛批吳報告而不備詢，只有總統制的總統依嚴格的權力分立原則才這樣做。吳音寧已把自已比照美國總統。

本名陳啟佑的詩人渡也今在臉書上po文表示，「我和吳家認識四十年，原本以為吳家人具有農人的純樸、可愛。近幾年才發現他們只有小聰明，沒有大智慧。只有自家，沒有大家。而且，他們家的錢真的花不完」。

陳啟佑說，他認識吳晟40幾年，也是看吳音寧長大的人，原本認為吳晟、吳音寧純樸、有正義感的人，但這幾年吳家慢慢變質，原來吳家支持阿扁、蔡英文都是有目的。現在吳晟、吳音寧不只藍營的人看不下去，連綠營的人也看不下去了。

他表示，吳晟為了挺蔡英文總統的年改，曾說他的月退俸都花不完，他說這一句話時有問過溪州鄉的同事嗎?是否都是家裡的錢花不玩？

(中時電子報)