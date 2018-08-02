中興大學：調漲學費決策透明公開　取得全校共識

2018年08月02日 11:46 旺報 李侑珊

教育部通過中興大學、文藻外語大學調漲學費，反教育商品化聯盟及中興大學學生2日赴教育部抗議，中興大學透過聲明稿強調，調漲學費的收入專款，將全數用於學生事務，並且已在日前舉辦過兩場全校公聽會，開放學生代表與校長座談，決策透明公開，取得全校高度共識。

中興大學表示，107學年度調整學雜費方案於5月29日呈報教育部，教育部於7月13日核定公文，即學士班調整2%、研究所3%。在此波學費調整後，大學生每學期平均增加527元、研究生平均增加357元，研究生基本學分費及進修部學分費不調漲，預估增收1226萬元，將全部專款專用於學生事務。

中興大學也指出，與其他國立大學相較，中興大學雜費收費標準屬於平均值偏低群組，更是國內頂尖大學中收費最低的學校，並且過去14年學費完全凍漲，成本自行吸收，也就是從93學年度迄今14年，學雜費沒有調漲，但依照主計處數據，過往14年來消費者物價指數（CPI）漲幅達17%，大幅增加教學成本，而所增成本皆由興大自行吸收。

為了讓全校師生了解學費調漲的過程與決策，興大5月9日召開學雜費調整審議及決策小組會議，全面檢視財務指標，並決議調漲學雜費3%。5月15及16日亦舉辦兩場全校公聽會，相關討論與紀錄皆公布於學校網頁，並另設學生意見發表平台。5月23日提案經行政會議通過，學生代表全程參與討論與決策。

「取於學生、用於學生」，中興大學強調，增收費用將專款專用於學生事務。學校接獲核定調漲公文後，於7月18日召開學雜費調整審議及決策小組第二次會議，經費規劃如下：圖書期刊400萬元/年、社團空間設備使用維護348萬元/年、大型學生活動經費補助133萬元/年、增加學生生活助學金經費133萬元/年、綜合教學大樓教室維護133萬元/年、體育設施維護133萬元/年，合計1280萬元/年，不足額由學校支應。未來更將由學生代表與學校成立管理委員會，共同管理增收經費。

中興大學也強調，未來除了積極推動建教合作、推廣教育及捐贈等收入面拓展財源外，亦持續提高節能節電節水等節流措施之成效。興大將持續尋求優質教育品質與永續經營發展之最適平衡。

(旺報 )