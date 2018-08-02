建商顛覆傳統售屋模式 搶攻年輕客源

總太集團總裁吳錫坤看好洲際棒球場運動及文創園區發展，永福地產新建案「洲際W」熱銷。（盧金足攝）

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永福地產新建案「洲際W」，推出「線上購屋網站」，民眾購屋關心的資訊，公開透明揭露在網站上。（盧金足攝）

網路線上「社群購物」夯，連買房也能一指搞定！建商透過網上成屋競標、臉書、LINE@、Youtube經營社群、網上購屋、網路直播賣房子等E世代銷售模式，搶攻年輕客群及海外客層，顛覆傳統售屋模式，打開賣屋新商機。

永福地產新建案「洲際W」推出「線上購屋網站」，業者將購屋的主導權交給消費者，民眾購屋關心的資訊，公開透明揭露在網站上。

永福地產強調，消費者可以快速了解產品，在選定喜歡的房型、格局、樓層後，即可進行價格試算，並立即點選，於線上刷卡付訂，24小時內，公司專員便會與客戶聯繫，進行後續服務，若事後客戶退訂，無須負擔任何費用，線上購屋網站反應熱烈，有不少科技業中、高階主管使用該網站刷卡下訂。

總太集團總太地產多年前導入數位行銷，從「總太春上」即以網路與購屋者溝通，「總太拾光」還拍攝網路劇情片，「總太雍河」開放民眾直接在網路上競標竹北成屋案，跳脫區域限制，讓外縣市、海外客群透過網路購買喜歡的物件。

近年來中部建設公司紛紛加入E化行列，精銳建設經營社群有成，臉書粉絲專頁經營、LINE@社群耕耘超人氣，LINE@訂閱粉絲人數踴躍。

「網」住商機！直播賣海鮮、賣玉石五花八門的商品外，現在也有房產代銷業者透過臉書直播賣房子，直播影片創造可觀的瀏覽量，提升產品能見度。

房地產業者也看好網路無遠弗屆，猶如一人在線上帶看房子，直播平台有上千人跟著鏡頭畫面賞屋，深歷其境的介紹，吸睛又吸金。

(中時 )

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