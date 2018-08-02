「陪吃飯」風波 學姊黃瀞瑩：當下聽到確實怪怪的

2018年08月02日 11:46 中時 張潼

台北市長柯文哲建議可舉辦「猜猜一日市長幕僚影片何時破千萬」的抽獎活動，得獎者可以和學姊等幕僚吃飯，但遭質疑物化女性。學姊黃瀞瑩今親上火線接受廣播節目專訪，坦言當下聽到「陪吃飯」3個字確實覺得「怪怪的」，用詞的確可以更精確一點，但她認為，大家還是不用過度解讀認為市長在物化幕僚，因為市長的意思單純就是大家一起吃個飯、抬槓一下。

主持人詢問黃瀞瑩，「陪吃飯」風波發生至今，是否也覺得這樣的做法、說法有爭議？黃坦言，陪吃飯這3個字當下聽到，「我當下當然是覺得怪怪的…聽起來就是怪怪的，身為女性員工就是覺得怪怪的」，市長原文就是說那破千萬就抽10個人，跟大牛、學姊一起吃個飯，這個字眼用法大家當然可以自己去…

主持人再追問，為什麼會覺得怪？黃瀞瑩說，當女生都會覺得「哎呀怎麼會這樣？」但其實後來想想，市長意思就是大家吃個飯、抬槓，可以理解成是粉絲見面會，原意就是市長看到幕僚很辛苦，從早奔波到晚，辛苦被看見是好的，有個舞台可以發揮專業、讓大家看到。

會不會覺得柯文哲失言？黃瀞瑩表示，若重來一遍，用詞的確是可以更精確，「大家吃個飯」之類的，可以再精確一點。

但她也強調，這件事大家的解讀比她想像更多了一點，市長就是單純提議吃個飯，這種見面會只是提議，看這支影片的可能有外國的人，那應該怎麼去做這件事（促銷）可以討論，他只是提議，吃個飯這樣，他也只會想到這樣，希望外界不用刻意解讀。

黃瀞瑩也說，柯文哲是老闆也像個阿婆，很疼年輕幕僚，不會覺得他物化，大家真的太多想法了，「他關心我們是毋庸置疑的」。

(中時 )