東南亞旅客未曾訪台 簽證、餐廳是主因

2018年08月02日 11:45 中時 陳祐誠

旅遊搜尋引擎「Skyscanner」針對亞洲共9個地區的旅客，進行「亞洲旅客心目中的台灣」調查，發現台灣的安全與人情味獲得一致肯定，但也發現不少旅客未曾造訪台灣，Skyscanner進一步調查，發現星馬旅客認為台灣的「清真認證餐廳不足」，而越南、菲律賓旅客則覺得「簽證申請不易」，都是我拚觀光可再努力的方向。

Skyscanner指出，本次調查是在今年5月份針對香港、日本、韓國、中國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國以及越南，近5000名使用者進行調查分析後的結果。

根據Skyscanner近3年的搜尋量資料顯示，2017年台灣位居越南搜尋量的第18名，在泰國得到第12名、在新加坡擠進前10，在菲律賓、馬來西亞則落在第8名。至於鄰近地區，台灣在韓國的搜尋量從第5名變成第6名，在中國則是第5名，日本和香港旅客則相當捧場，讓台灣分別獲得第3及第2名。整體而言，台灣在亞洲各地區的搜尋量表現還算不錯。

進一步詢問未曾造訪台灣的原因，星馬旅客表示「清真認證餐廳不足」是主要考量，越南、菲律賓旅客則認為「簽證申請不易」、「語言不通」及「花費偏高」。

在香港旅客眼中，台灣的熱門程度僅次於日本，但也有旅客覺得台灣「觀光吸引力不足」或「並非首選目的地」。對日本旅客而言，台灣雖是熱門的旅遊目的地，但有趣的是，搜尋量勝過台灣的除了鄰近的韓國，距離較遠的美國在搜尋量上也贏過台灣，這也呼應了日本旅客所提到未曾造訪台灣的原因，像是「偏好較遠的旅遊目的地」及「較愛前往韓國旅遊」。

Skyscanner分析，從「亞洲旅客心目中的台灣」調查中，可發現台灣在旅客的心目中其實是塊有著濃濃人情味又安全的寶島，我政府近年來致力於打造穆斯林友善餐旅環境，目前有越來越多餐廳取得清真認證；至於過去越南及菲律賓的簽證申請程序較繁瑣，但從去年下半年開始，政府也釋出了相關的簽證優惠措施，相信未來必能吸引更多的旅客訪台。

(中時 )