病媒蚊猛攻雙北！ 北市出現首例本土登革熱

2018年08月02日 11:55 中時 陳志祥

疾病管制署今（2）日公布國內新增1例本土登革熱確定病例，個案家住台北市文山區的30多歲女性，個案曾經前往新北市新莊區，但是病毒型別又與新莊區瓊林里的群聚不同，個案可能的感染源仍待釐清。

今年截至8月1日國內共有6例登革熱本土病例，分別為新北市4例（為1起群聚案）、台北市與高雄市各1例，原高雄市大寮區外籍移工病例經調查後，改判為境外移入病例，因此境外移入病例為129例。

台北市新增的登革熱個案近期並無出國史，7月29日起陸續出現發燒及腹瀉症狀，隔日就醫並收治住院，經通報檢驗於8月1日確診感染登革病毒第三型，目前個案住院防蚊隔離中。

疾管署表示，個案在病毒潛伏期的活動地點以文山區住家為主，也曾經前往信義區象山步道、木柵動物園及新北市新莊區友人家，只是信義區近期無登革熱病例，而新莊區友人家與近期該區本土群聚個案居住地瓊林里亦無交集。

疾管署研判因個案感染病毒型別為第三型，與新北市新莊區瓊林里群聚之第二型不同，屬於不同事件。台北市衛生單位已在個案文山區居住地周邊進行疫情調查、孳生源清除、環境噴消與民眾衛教。

同時台北昨天市派人在個案居家附近清出209個積水容器，並請文山區當地民眾應主動清除孳生源，否則衛生單位得依法開罰新臺幣3千元至1萬5千元。

(中時 )