邀街友彩繪鐵門 搭起街友與社會連結

人安基金會與台灣夢想城鄉營造協會共同為大哥們送上蛋糕，祝福他們父親節快樂。（李宜秦攝）

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陳明宏指著畫上在山後的自己，說明圖畫是代表「希望自己能重回社會」。 圖／李宜秦攝
大家紛紛在畫上寫下鼓勵話語。圖／李宜秦攝

人安基金會致力於服務街友、貧寒人士，提供其防飢、防寒、輔導就業、心理諮商等服務，這次與台灣夢想城鄉營造協會合作，發起彩繪鐵門的運動，期望透過藝術創作的過程，連結貧寒人士與附近鄰居情感，除滿足他們生活基本需求，也讓他們獲得成就感。

人安基金會為幫助無家可歸者，提供防飢、防寒、防病、關懷、輔導就業、潔身沐浴等服務，平日中午與晚間分別提供約70份便當，供需要者食用。然而人安基金會社工陳姿君說，通常無家可歸者心中都有股巨大的孤獨感，不敢與人接觸、自卑，因此心理輔導也是一項很重要的服務。

人安與台灣夢想城鄉營造協會合作，透過彩繪鐵門的藝術創作，連結街友大哥們與周邊鄰居的感情，讓大哥們獲得成就感。夢想城鄉協會藝術教育企劃謝宜潔表示，希望創造場域以連結人際網絡，被服務者吳信道說「有了這個場所，每天都可以來與年輕人們泡茶，會比較有活力」。

曾因生意失敗而淪為街友的陳明宏，將自己畫在鐵門上的山後，象徵「希望自己能重回社會」，他說「過去自己情緒控管不好，愛鑽牛角尖，到了基金會終於願意認份務實工作，畢竟基金會提供的只是暫時的庇護所，到頭來還是要振作」，他直言「做街友是自作自受」。

人安基金會目前在全台有18個服務據點，未來將持續增加。除了提供生活、醫療、就業資源等，基金會也聘有心理諮商師，期望就身心靈全部層面的幫助需要者，讓無家可歸者早日重返人生道路。

(中時 )

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