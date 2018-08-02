《全台最速報》熱爆！高溫上看36度 各地午後短暫雨 中南部防大雨

2018年08月02日 11:54 中時電子報 綜合報導

◎熱爆！高溫上看36度 各地午後短暫雨 中南部防大雨

熱到爆！這幾天全台如烤蕃薯！今（2日）依舊是高溫悶熱，氣象局已針對苗栗縣、新北市、新竹縣、台北市、花蓮縣、宜蘭縣、桃園市發布高溫警示，氣溫恐高達36度。另今天全台各地午後有局部短暫雷陣雨，亦有局部較大雨勢發生。

◎挨轟物化女性 柯Ｐ：怪我命不好

台北市長柯文哲昨天建議，不妨舉辦「猜猜一日市長幕僚影片何時破千萬」的抽獎活動，得獎者可以和學姊等幕僚吃飯，但因用「陪吃飯」加上媒體標題特別強調學姊，遭質疑物化女性。他今澄清，其實就是想到粉絲見面會可以大家一起吃飯，但有時講話不精確，被人逮到小辮子、被毒打一頓，「那也沒辦法，怪我命不好。」

◎輔大醫院傳弊案 學生告發校長江漢聲

開幕不到1年的輔大醫院，傳出輔大校長江漢聲疑似在興建期間有圖利、啟用後又疑有財務造假、不法利益輸送等情，前輔大學生會長陶漢、前學生議會議長劉勇廷2日上午10時前往新北地檢署告發江漢聲涉及背信、偽造文書等情，希望檢方深入調查，讓整起事件真相水落石出。

◎活化有成！虎尾圖書館獲贈千本書

或許你不需要的書，可造就一位未來的諾貝爾獎得主！雲林縣虎尾魚市場活化為圖書館有成，不但獲行政院公共工程委員會讚賞，民間也以實際行動大為肯定，2日上午企業及慈善團體贈書1000多本，為書庫挹注更多知識資源。

(中時電子報)