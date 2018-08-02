救國團：黨產會「欲加之罪，何患無辭」

2018年08月02日 12:16 旺報 簡立欣

報載黨產會將在8月作成處分，認定救國團為國民黨附隨組織，救國團2日聲明稿以「欲加之罪，何患無辭」為題表示，黨產會年初才對外表示，針對救國團是否是國民黨附隨組織，仍需舉辦第3次聽證會調查；如今又倉促亟欲作成處分認定救國團是附隨組織，證明聽證會不過是過場遊戲。

聲明稿指出，不論救國團如何大聲疾呼，提出法院判決、行政機關公文書及歷史資料作為反證，黨產會實際上早有定見，才會準備對救國團做出充滿政治考量的行政決定，明顯違反行政程序法第9條規定及黨產會組織規程第5條。救國團深表遺憾，也表達嚴正的抗議。

聲明稿表示，救團團成立以來，各項收益完全供業務使用，結餘也全部依照法律規定轉為公益服務，從未分配給任何政黨或特定人士。此外救國團也可提出最高法院的確定判決、內政部的意見，以及行政機關諸多公文書，證明救國團不是國民黨附隨組織。

首先最高法院確定判決認定：「救國團於民國41年到58年間，隸屬於國防部，屬政府機構；59年到77年間為社會運動機構，屬非法人團體；78年以後為公益社團法人，屬社會團體」。

其次，救國團主管機關內政部已向立法院及黨產會出具光碟及書面資料說明「救國團非屬中國國民黨附隨組織」，黨產會卻置之不理，調查報告一字不提。

第三，多位歷史、法律學者已在二次聽證會從法律面、歷史面提出多項證據說明「救國團不是國民黨附隨組織」，黨產會的調查報告卻不予考慮，在聽證前後還不斷向媒體放出不利救國團的訊息，莫不顯示黨產會行政調查之疏忽及濫權。

(旺報 )