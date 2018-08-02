京津城際鐵路十週年 全數更換「復興號」新列車

2018年08月02日 12:19 中時電子報 李靖棠

據大陸央廣網報導，連結北京與天津兩大直轄市的城際鐵路，於昨日（8/1）迎來十週年的紀念，這條已載運2.5億人次的高速鐵路，也在昨日正式、全數更換為新一代「復興號」高鐵列車組運行，正式讓原本的和諧號退出舞臺，而從8月8日開始、京津城際鐵路的速度也將提昇至時速350公里，讓兩大城市的生活圈更加便利且緊密。

京津城際鐵路，是中國大陸首條、設計時速達350公里的高速鐵路，全長120公里。從開通營運以來，旅客數量逐年遞增。2009年全年旅客約為1,456萬人次、但到了2018年上半，搭乘旅客量就已達1,486.2萬人次。日均旅客為8.2萬人次。而每日運行的列車數量，從一開始的47對、逐步增加至現在的108.5對，讓京津城際鐵路成為，往來京津兩地旅客出行首選。

從本月8號開始，全數換裝復興號列車的京津鐵路，將提速至350公里。（圖/新華社）

首批被命名為復興號的列車組，由中國鐵路總公司研發生產，分為「CR400AF」和「CR400BF」兩種型號。據中國鐵路總公司規定，新型列車組均採用以該公司英文縮寫「CR」為開頭，也是統整未來不同車種的一個標準化平台。型號中的「400」為速度等級代碼，代表該型動車組試驗速度可達時速400公里以上，持續運行時速為350公里；A和B為企業代碼，代表生產廠家；「F」為技術類型代碼。

與現有的和諧號列車不同的是，「復興號」新列車讓乘客驚豔之處，不只有嶄新的內裝、更寬廣的車廂和配置，全車廂覆蓋的無線網路訊號，更使不少商務客感到貼心，讓他們能在車內即時處理工作和信件。而且行車穩定度也更高，在會車間造成乘客不適感大幅降低，且座位也更為寬敞明亮。從8號開始，原先來往京津之間最快的時間，將比現在的35分鐘更少，讓商務人士和旅客能更快速地抵達目的地。

(中時電子報)