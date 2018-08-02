台北》辯論是競選必經過程 丁守中喊話：柯P不要迴避

國民黨台北市長參選人丁守中2日拜訪信義區五分埔的里長，他用圖示分析五分埔商圈重振之道，住宅區如何改為商業區，表達他獨到得見解。（季志翔攝）

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中時
楊佳穎、
國民黨台北市長參選人丁守中。(丁守中辦公室提供)

國民黨台北市長參選人丁守中2日開始「前進信義區」，首先拜訪永吉里並到進安宮參拜。對於日前下戰帖邀選戰對手辯論，丁守中重申，盼台北市長柯文哲不要迴避，辯論是市長競選必經過程，柯既然稱一切透明公開，該怎麼做就怎麼做，就應參加辯論，讓施政成果攤在陽光下供大家檢驗。

丁守中今日與國民黨北市黨部主委黃呂錦茹、市議員王鴻薇一同拜訪信義區永吉里長陳永昌，並受訪指出，五分埔商圈巷弄狹窄，卻有密集商業活動，而目前這區塊還屬住宅區，只有松山路一帶有商業區，因此要讓五分埔商圈活化，應變更成商業區來帶動地區發展，並吸引更多與服裝設計相關的年輕工作者進駐，抵掉大環境不景氣。

丁守中也說，除了日前提出首波托育政策，自己的其餘政策也會陸陸續續推出，反觀民進黨政府近期無論是青年購屋貸款、幼托政策，都是即時趕出騙取年輕人選票，完全沒有配套措施、荒腔走板。

另外，對於日前公開邀請柯文哲、民進黨台北市長參選人姚文智辯論，僅獲得姚正面回應；丁守中也重申，柯文哲不應迴避，辯論是市長競選必經過程，柯自稱一切透明公開，「既然透明公開，該怎麼做就怎麼做」，盼柯參加辯論，將所有市政建設、到底做了哪些事情，一一攤在陽光下供大家檢驗，不要只是靠包裝美化。

(中時 )

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