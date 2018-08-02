馬勝吸金139億摺有錢花炫超跑　總裁張金素判11年罰1億

何姓被害人聆聽判決後認為量刑過輕，表示將會對張金素等人提出上訴及民事求償。（陳俊雄攝）

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中時
、許哲瑗

馬勝金融集團對外打著美國上櫃公司所屬關係企業，推銷馬勝基金投資方案，年利率最高96％，招攬上千名會員，吸金139億7255萬元，新北地院2日依違反《銀行法》等罪判處馬勝台灣總裁張金素共13名被告11年至4年不等徒刑。

本案爆發後檢方查出，馬勝集團成員拿吸金的錢大買豪宅、名車、名牌包等奢侈品，或匯往海外藏匿，並在張女與集團幹部住處查扣賓利、瑪莎拉蒂等名貴轎車與BMW重機，名牌包等等，還在張女客廳發現18朵用千元及2千元台幣紙鈔捆成的玫瑰花裝飾，價值為5萬元，含義是「有錢花」揮霍無度。

其中張金素遭判11年徒刑、併科1億元罰金，本名羅志偉的股市名嘴羅詠樂遭判4年4月，併科罰金1千萬元；張金素之妹張牡丹5年徒刑、罰金5000萬元；賈翔傑9年、併科罰金5000萬元。

馬勝金融集團自2013年3月起，對外強調母公司是美國皇家控股集團，台灣區負責人張金素除以月付3％至8％紅利吸金，同時還以雙軌制的多層次傳銷推廣投資方案，推薦成功者還可獲得6％至10％不等的「推薦獎金」。

張金素為求集團快速發展，在北市民權西路設置辦公處所，並以李子豪、賈翔傑為講師，錢右強擔任張金素助理，張金素胞妹張牡丹協助集團事務運作。

法院審理發現，張金素自2013年起在台吸金達139億7255萬餘元，其中賈翔傑吸金1億8460餘萬元、陳子俊吸金1億93487萬餘元、袁凱昌及陳姿伊共同吸金1億3763萬元、廖泰宇與楊秀娟共同吸金1億5959萬餘元、羅志偉吸金535萬元、陳淑燕吸金3562萬餘元。

由於馬勝集團違法吸金案件眾多，除了檢方追加其訴其餘被告18件外，併案審理也高達69件。

新北地院日審結全案，合議庭認為張金素等人貪圖一己私益，以變質多層次傳銷方式招攬投資人參加馬勝集團投資方案，違法吸金數額非微、被害人數眾多，判張金素有期徒刑11年、併科罰金1億元；張牡丹5年徒刑、罰金5000萬元；賈翔傑9年、併科罰金5000萬元。

協助張金素境外洗錢的黎桂連3年徒刑、未扣案犯罪所得26億8800萬餘元沒收，不能沒收則追徵其價款；陳子俊9年徒刑、併科罰金5000萬元；袁凱昌8年、併科罰金5000萬元；陳姿伊7年6月徒刑；廖泰宇8年徒刑、併科罰金5000萬元；楊秀娟7年8月徒刑，併科罰金3000萬元；羅志偉4年4月徒刑，併科1000萬元罰金；陳淑燕5年徒刑；併科罰金3000萬元；李子豪4年徒刑、錢右強4年6月徒刑。

何姓被害人聆聽判決後表示，何金素等人犯罪情節重大，但從未與被害者道歉，甚至還在法庭上與被害人惡言相向，部份受害人也因為吸金導致家庭失和，甚至有人因此尋短、或是籌不出醫藥費，法院量刑太輕，應該要重判14年以上有期徒刑或無期徒刑。

她表示，馬勝集團吸金至少已有300多位受害者組成聯盟提出團體訴訟，且目前仍在違法吸金，被害人除將提出上訴，也將會對張金素等人提出民事求償。

(中時 )

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