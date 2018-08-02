不匯錢女大兵會傷心？4警苦勸傻男1小時！

2018年08月02日 12:29 中時 楊漢聲

員警苦勸王男（左２）避免她遭詐騙。（警方提供）

甜言蜜語來取信被害人。（警方提供）

60歲臺東王先生掉進了詐騙集團網路交友陷阱。詐騙集團盜用網路美女軍旅照片，偽裝是美國支援聯合國派駐敘利亞「維和部隊女士官」Katherine（凱瑟琳），在FB不斷以甜言蜜語、溫柔攻勢取得王男信任後，騙稱一直打仗有生命危險，並且已經厭倦了軍旅生活，想退伍來臺灣和他在一起，但因為她的銀行帳戶突然有問題，拜託王男先匯2700美金借給她買飛機票，飛來臺灣之後就會還給他。

王男不疑有他，7月30日13時許，依照指示至臺灣銀行臺東分行在櫃檯辦理匯款時，因不斷低頭滑手機，引起臺銀行員陳思穎先生注意，並通派駐臺銀的保七員警李昌和、羅俊傑上前關心瞭解。

在詐騙集團不斷甜言蜜語洗腦下，王男向朋友借了2700元美金，深信只要匯款過去，女大兵退伍之後，就會來臺灣和他相會，堅持要匯款，要救女大兵遠離戰場，如果不匯過去，女大兵會很傷心。

保七員警與台東分局寶桑派出所員警等4人不斷苦勸王男，這個女大兵人在中東，匯款地卻是柬埔寨的銀行，根本不合理。這些都是騙人的，是網路交友詐騙手法，他們的感情都是假的，絕對不會傷心，不斷舉出案例說明。而且王男這2700元美金還是借來的，只要匯過去，詐騙集團會一騙再騙，以後會負債累累。

經過1小時馬拉松式的勸說，王男才明白瞭解這是一場假女士官網路交友詐騙，所幸第1次匯款就被警察與行員攔阻下來。保七第1大隊業將相關資料送交轄區臺東分局寶桑派出所，繼續追查幕後的詐騙集團。

(中時 )