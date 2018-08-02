保七破獲8人山老鼠集團　起出值200萬珍貴林木、1手槍

2018年08月02日 12:29 中時 謝佳潾

保七總隊日前瓦解8人山老鼠竊盜集團，起出價值200多萬的牛樟、肖楠木、紅檜及櫸木。（謝佳潾翻攝）

警方抓山老鼠，意外起獲制式手槍及子彈。(謝佳潾翻攝)

保七總隊日前瓦解8人山老鼠竊盜集團，不僅起出價值200多萬的牛樟、肖楠木、紅檜及櫸木，還在55歲潘姓主嫌位於高雄六龜的住處，查獲1把已上膛的制式手槍、14顆子彈以及毒品，全案訊後依森林法、毒品、槍砲等罪嫌送辦，當中潘等3人遭法官裁定收押。

保七總隊指出，潘嫌有多起槍砲、毒品、恐嚇及森林法等前科，31日前往他住所搜索時，直見他嚇得直往住處頂樓跑，且還發現他緊張地從陽台丟下「東西」，警方隨後在一樓空地撿到1把制式手槍，且還呈卡彈上膛狀，不過潘矢口否認槍為他所有。

警方指出，以潘嫌為首的山老鼠竊盜集團，多次深入國有林地內，盜取珍貴林木及牛樟菇等，藉此販賣獲取龐大不法利益，除在林地現場起獲藏在水池爛泥內的盜伐生立木外，也在潘嫌住處起出大批國有林木牛樟、肖楠木、紅檜及櫸木共約7立方公尺及製成藝品約34件，價值約200多萬。

此外，警方也在潘嫌住處搜出毒品、吸食器，全案查扣的犯罪工具共有6輛車、2台挖土機及8台鏈鋸及鍊條、鋸板、2台切割器。

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(中時 )