保七破獲8人山老鼠集團　起出值200萬珍貴林木、1手槍

保七總隊日前瓦解8人山老鼠竊盜集團，起出價值200多萬的牛樟、肖楠木、紅檜及櫸木。（謝佳潾翻攝）

友善列印
中時
保七總隊日前瓦解8人山老鼠竊盜集團，起出價值200多萬的牛樟、肖楠木、紅檜及櫸木。（謝佳潾翻攝）
警方抓山老鼠，意外起獲制式手槍及子彈。(謝佳潾翻攝)

保七總隊日前瓦解8人山老鼠竊盜集團，不僅起出價值200多萬的牛樟、肖楠木、紅檜及櫸木，還在55歲潘姓主嫌位於高雄六龜的住處，查獲1把已上膛的制式手槍、14顆子彈以及毒品，全案訊後依森林法、毒品、槍砲等罪嫌送辦，當中潘等3人遭法官裁定收押。

保七總隊指出，潘嫌有多起槍砲、毒品、恐嚇及森林法等前科，31日前往他住所搜索時，直見他嚇得直往住處頂樓跑，且還發現他緊張地從陽台丟下「東西」，警方隨後在一樓空地撿到1把制式手槍，且還呈卡彈上膛狀，不過潘矢口否認槍為他所有。

警方指出，以潘嫌為首的山老鼠竊盜集團，多次深入國有林地內，盜取珍貴林木及牛樟菇等，藉此販賣獲取龐大不法利益，除在林地現場起獲藏在水池爛泥內的盜伐生立木外，也在潘嫌住處起出大批國有林木牛樟、肖楠木、紅檜及櫸木共約7立方公尺及製成藝品約34件，價值約200多萬。

此外，警方也在潘嫌住處搜出毒品、吸食器，全案查扣的犯罪工具共有6輛車、2台挖土機及8台鏈鋸及鍊條、鋸板、2台切割器。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品!

(中時 )

不匯錢女大兵會傷心？4警苦勸傻… 工頭餵毒 工人工資換毒沉淪無間…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。