韓多處創百年高溫紀錄

2018年08月02日 12:44 旺報 林永富

熱帶非洲的埃及開羅攝氏37度，溫帶南韓首爾卻高達39.6度。8月1日的首爾氣溫比熱帶地區以及赤道附近的非洲城市還要高出一截，創下了南韓自1907年開始氣象觀測的111年來的最高紀錄，比此前保持最高氣溫紀錄的1994年7月24日的攝氏38.4度還要高出1攝氏度以上。

在首爾之外，當日南韓江原道洪川氣溫高達攝氏41度、慶北慶山40.5度、光州氣溫也高達39.6度。

全韓各地氣溫高漲導致生活習慣也發生了巨大變化。首先，飲食生活發生改變，家中散發熱氣的家電都成了盡量規避的物品。許多人因為不想打開電鍋和燃氣爐，最近都會出門在外邊吃完飯再回來。高溫天氣還對經濟造成重創。沒有避暑設施的傳統市場內難尋顧客的身影。

刨冰店則一片繁榮。在首爾明洞聖堂附近經營刨冰店的金正碩說，除了中午以外，店內一直到下午4、5點鐘都坐滿了客人，最近一天平均能賣出300碗刨冰，與去年相比，銷售額增加了1.5到2倍。

高溫天氣還改變了首爾的夜生活。在深夜1點24小時咖啡店內竟然沒有空位。

南韓行政安全部中央災難安全辦公室的統計顯示，截至7月31日，全韓共出現2266名高溫病患者，其中已經有28人死亡。僅7月31日一天就有42人因為中暑等症狀被119急救車送到醫院。

家畜也苦不堪言。全韓已經有314.8萬餘隻雞、鴨等禽類在炎熱天氣中死亡，相對比較耐熱的豬也已經被熱死1.3萬餘隻。

在歐洲，熱浪不僅引發森林大火、造成多人喪生，亦導致作物銳減、魚群大量死亡，北極圈內挪威的班納克（Banak）更是出現32度高溫。瑞士蘇黎世的警犬已在腳掌上穿戴特殊的鞋，以免被炎熱的街道灼傷。

(旺報 )