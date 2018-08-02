韓多處創百年高溫紀錄

友善列印
旺報

熱帶非洲的埃及開羅攝氏37度，溫帶南韓首爾卻高達39.6度。8月1日的首爾氣溫比熱帶地區以及赤道附近的非洲城市還要高出一截，創下了南韓自1907年開始氣象觀測的111年來的最高紀錄，比此前保持最高氣溫紀錄的1994年7月24日的攝氏38.4度還要高出1攝氏度以上。

在首爾之外，當日南韓江原道洪川氣溫高達攝氏41度、慶北慶山40.5度、光州氣溫也高達39.6度。

全韓各地氣溫高漲導致生活習慣也發生了巨大變化。首先，飲食生活發生改變，家中散發熱氣的家電都成了盡量規避的物品。許多人因為不想打開電鍋和燃氣爐，最近都會出門在外邊吃完飯再回來。高溫天氣還對經濟造成重創。沒有避暑設施的傳統市場內難尋顧客的身影。

刨冰店則一片繁榮。在首爾明洞聖堂附近經營刨冰店的金正碩說，除了中午以外，店內一直到下午4、5點鐘都坐滿了客人，最近一天平均能賣出300碗刨冰，與去年相比，銷售額增加了1.5到2倍。

高溫天氣還改變了首爾的夜生活。在深夜1點24小時咖啡店內竟然沒有空位。

南韓行政安全部中央災難安全辦公室的統計顯示，截至7月31日，全韓共出現2266名高溫病患者，其中已經有28人死亡。僅7月31日一天就有42人因為中暑等症狀被119急救車送到醫院。

家畜也苦不堪言。全韓已經有314.8萬餘隻雞、鴨等禽類在炎熱天氣中死亡，相對比較耐熱的豬也已經被熱死1.3萬餘隻。

在歐洲，熱浪不僅引發森林大火、造成多人喪生，亦導致作物銳減、魚群大量死亡，北極圈內挪威的班納克（Banak）更是出現32度高溫。瑞士蘇黎世的警犬已在腳掌上穿戴特殊的鞋，以免被炎熱的街道灼傷。

(旺報 )

泰政府要求倫敦 將逃亡前美女總… 陸81建軍節 美通過國防授權法案…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。