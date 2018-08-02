工頭餵毒 工人工資換毒沉淪無間道

彰化縣警察局刑警大隊偵一隊接獲雲林縣麥寮販毒集團販毒，歷經5個月埋伏蒐證，逮補許等3名藥頭和9名毒品要藥，起獲海洛因、安非他命和毒品壓制模具等。（吳敏菁翻攝）

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彰化縣警察局刑警大隊偵一隊接獲雲林縣麥寮販毒集團販毒，歷經5個月埋伏蒐證，逮補許等3名藥頭和9名毒品要藥，起獲海洛因、安非他命和毒品壓制模具等。（吳敏菁翻攝）
彰化縣警察局刑警大隊偵一隊接獲雲林縣麥寮販毒集團販毒，歷經5個月埋伏蒐證，逮補許等3名藥頭和9名毒品要藥，起獲海洛因、安非他命和毒品壓制模具等。（吳敏菁翻攝）

彰化縣警察局刑警大隊偵一隊接獲雲林縣麥寮販毒集團販毒，歷經5個月埋伏蒐證，逮補許等3名藥頭和9名毒品藥腳，起獲海洛因、安非他命和毒品壓制模具等，許姓主嫌從事室內裝修工頭，招攬吸毒人口於員工，以毒品控制，強迫販毒、運毒，還提供市價低於工資的毒品供施打，作為當日工資抵償，員工敢怒不敢言，沉淪無間道。

彰化縣警局刑大偵一隊掌握販毒麥寮專門販賣海洛因、安非他命毒品，經報請雲林地檢署檢察官朱啟仁指揮偵辦，經長期偵查，日、夜跟監、埋伏蒐證，日前收網，兵分麥寮鄉瓦磘村、施厝村一帶，當場查獲50歲許嫌、37歲、41歲林嫌等販毒藥頭，並查扣海洛因11包，總毛重：8.72公克，安非他命19包、毛重：85.37公克，大麻1包、毛重：1.28公克、毒品壓制模具2組、磅秤1台、手機2支等相關物證，並帶回9名毒品藥腳偵辦。

警方調查，許姓主嫌從事室內裝修工作之工頭，除本身染有吸毒惡習外，另招攬麥寮地區吸毒人口為旗下員工，再以毒品控制旗下員工，無償工作，還要求員工幫忙販賣、運輸毒品以獲取暴利。

「被抓也好！」藥腳們坦承吸毒，好像活在無間道，工頭時常在上工前在車上擺放摻有毒品海洛因之注射針筒，提供施用提神，並以市價低於工資之少量毒品作為當日工資抵償，拒絕給付薪資，憤怒卻不能怎麼樣，每天行屍走肉。

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(中時 )

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