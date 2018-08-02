教育聞人變頭家 羅文貴懂吃成餐飲中霸天

金悅軒餐飲集團新品牌「金粥道」鎮店之寶冬瓜原盅白玉粥，是粥更是火鍋湯底，細滑香甜粥糜無論燙海鮮、肉片都多了滑順口感。（馮惠宜攝）

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華盛頓中學董事長羅文貴和夫人李茂萍因愛吃、懂吃跨入餐飲界，6年來已在公益路開設5家餐廳儼然成餐飲中霸天。（馮惠宜攝）
桑拿雞鍋：去骨雞肉以雞骨、蘿蔔、冬瓜、玉米湯蒸熟，不只吃雞肉，湯底還能燙肉片，加上一碗飯即成雜炊，號稱一鍋多吃CP值最高。（馮惠宜攝）
卜卜蜆：滿鍋鮮蛤在鍋裏熱到張口，啵啵聲化做鮮美湯底，涮海鮮吃最速配。（馮惠宜攝）

台中餐飲一條街公益路歷經租金高漲、景氣退潮，不少名店相繼撤退，但教育聞人羅文貴、李茂萍夫婦因為愛吃、懂吃，以分享的心跨足餐飲市場，6年來不斷在公益路拓展佈局，最新品牌「金粥道」8月3日開幕，成為集團在公益路第5家餐飲品牌，他笑稱自己吃著吃著就變成「公益王」。

羅文貴從補教名師跨入教育界辦學，如今除了是華盛頓中小學董事長，更是金悅軒餐飲集團董事長，6年前他和友人一起投資開了BRIST88義式料理餐廳插旗公益路，後來高檔的鑫魚翅樓因租金高漲退出台中市場，員工找上羅文貴，他毅然出手救援，重新斥資改裝催生出「金悅軒」，5年下來已是台中最受歡迎的粵菜餐廳。

爾後陸續開了「金悅茶餐廳」、「金鰭日本料理」，除以不同價格切入市場，更以穩定優越的餐點及服務品質在市場一片哀嚎、衰退聲中，羅文貴旗下餐廳每家業績都逆勢成長，前幾個月公益路一家火鍋店頂讓，前老板再找上羅文貴，歷經三個月規劃，羅氏夫婦又把澳門最夯的「贏到粥」經典菜色創新融入催生出「金粥道」火鍋餐廳。

有別於台中市場一堆日式、台式火鍋店「金粥道」，除了將原來金悅軒港式火鍋帶到新店中，羅文貴帶著廚師團隊到澳門取經，引進冬瓜原盅白玉粥、火焰鵝、卜卜鍋‧手撕雞的人氣餐點，其火鍋不只是火鍋，更像是由頂級食材演譯出的功夫菜煲湯。

像是鎮店之寶冬瓜原盅白玉粥，鑄鐵鍋隔水加溫的冬瓜盅裏熬著白米糜粥，原湯米香鮮美，入口溫潤可口，涮海鮮、肉片，食材的鮮甜入口多了滑順的口感，粥味吸飽食材的菁華，滋味不斷變化，更加入了冬瓜的清甜，最末還能挖冬瓜肉一起食用。其他如火焰鵝、桑拿雞、卜卜蜆也頗具特色，預料將掀起一波饕客嚐鮮風潮。

(中時 )

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