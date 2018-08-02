陸81建軍節 美通過國防授權法案「全面評估台灣軍力」

2018年08月02日 12:32 中時電子報 劉屏 ／華盛頓 ／華盛頓

在中共「八一」建軍節當天，美國國會完成下年度《國防授權法案》立法程序，將咨請川普總統簽署施行。法案包括多項友台條款，在具有強制力的條款中，明文責成美國國防部「全面評估台灣的軍力」，並依據評估結果展開各項具體作為。法案也建議美國派遣醫療船訪台。

聯邦參議院1日以87票贊成、10票反對通過《2019會計年度國防授權法案》（NDAA 2019）。聯邦眾議院已在7月26日以359票贊成、54票反對通過此一法案，因此法案將咨請川普總統簽署施行。

法案納入多項對台友好的條文，展現美國國會長期以來對台海安全的關注與堅定支持，中華民國駐美代表處表達誠摯感謝與敬佩之意。

此一法案中的友台條文，一為第1257條，具有強制約束力；一為第1258條，旨在表達國會意見。

第1257條：強化台灣的軍力戰備

一，防禦評估：美國國防部長經與其適當之台灣對口諮商後，須對台灣的軍力進行全面評估，尤其針對台灣之後備軍力為然。是項評估須針對改善台灣自我防衛力量之效率、效益、戰備力與復原能力提出建議事項，包括下列各領域：

（一）人員管理及軍力發展，尤其針對後備部隊。

（二）招募、訓練及軍事計畫。

（三）指揮、管制、通訊及情報。

（四）科技研發。

（五）國防物資採購及後勤。

（六）戰略規劃及資源管理。

二，報告要求：

（一）法案生效後一年內，美國國防部長經與國務卿諮商後，須向國會之軍事委員會、外交委員會提交報告，內容應包括下列事項：

1. 前述「防禦評估」之摘要。

2. 依據評估所做所有建議事項之清單。

3. 運用「適當有關安全合作職權」提出各項計畫，以供美國

(1)落實清單之任何相關建議事項；

(2)擴大美台兩軍資深層級之軍事交往及聯合訓練；

(3)支持美國對台軍售及其他裝備移轉，尤以發展不對稱作戰能力為然。

（二）前述適當安全合作職權係指：

1. 聯邦法典第10卷第311條「美國與友好國家國防人員之交流：授權」；

2. 聯邦法典第10卷第332條「友好國家及國際與區域組織：防禦制度能力之建構」；

第1258條：國會意見

（一）《台灣關係法》及美國對台「六項保證」均為美台關係之基石；

（二）美國應強化與台灣之防衛及安全合作，支持台灣發展亟需之有能力、準備就緒及現代之防衛軍力，以維持充分之自我防衛能力；

（三）美國依據《台灣關係法》，應經由對外軍售、直接商售及產業合作，強力支持台灣獲得防禦性武器，並著重不對稱戰力及水面下作戰能力；

（四）美國應及時檢討與回應台灣提出之軍購需求，以改善對台軍售之可預測性；

（五）美國國防部長應推動交流政策，以強化台灣安全，包括：

1. 推動與台灣進行實戰訓練及軍事演習之機會；

2. 依據《台灣旅行法》推動美台資深國防官員及將領之交流。

（六）美國及台灣應擴大在人道協助及災難救助方面之合作；

（七）美國國防部長應考慮派遣一艘美國醫療船訪問台灣，做為年度「太平洋夥伴」（Pacific Partnership）任務之一部分，以改善災難應變計畫及整備作為，並強化美台合作。

(中時電子報)