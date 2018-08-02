新北》侯友宜稱撒錢補助公托非好政策 蘇貞昌嗆沒同理心

2018年08月02日 12:41 中時 張穎齊

蘇貞昌參訪新北市貢寮區仁和宮，好心情溢於言表。（張穎齊攝）

行政院準公共化托育政策上路，引起各界熱議，國民黨新北市長參選人侯友宜1日指出「中央撒錢補助公托不是好政策」，對此，民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（2）日在新北市貢寮區仁和宮受訪時痛批，侯對於年輕父母照顧小孩曾命是「沒有同理心」，並非真正關心民情。

蘇貞昌說，侯友宜在新北市副市長任內，又不編列對失業勞工子女的教育補助費，提出的勞工政策又是變相鼓勵年輕人「打零工」，對於年輕父母照顧小孩也沒有同理心，還說不是撒錢就好，這句話和新北市長朱立倫講說「新北補助比中央多」相互矛盾，都能讓人看出侯不是真正關心了解民情。

蘇貞昌指出，他對於勞工青年政策，都已經在24日提出完整的主軸，而侯強調打零工並不是完整的政策，侯在副市長任上，對於議會要求要針對失業勞工、子女教育的補助匡列經費，侯當時都稱窒礙難行，這樣的人對勞工沒有照顧，他深感遺憾，建議應該選出真正跟勞工站在一起的蘇貞昌。

另外，蘇也提到，貢寮仁和宮是地方的信仰中心，他當縣長時常到此參拜，也送了敬拜媽祖的匾額，同時並推動了海祭的商機；而貢寮在國民黨執政時強推核四，但現在「非核家園」是國人的共識，且當時封存核四也是前總統馬英九在國人給的壓力下才做的，怎料國民黨又倡議重啟核四，對此，侯友宜才應該講清楚說明白，到底是贊成還反對核四。

媒體問及「侯友宜的『通靈岳父說』，和時間點對不上，遭網友戲稱是『通靈王』」，蘇貞昌僅回應：「這種通靈的特異功能我並不了解。」

蘇貞昌也不忘提出，大家應該要大大宣傳萬里蟹，讓地方特產推銷到全國各地，不應該因為萬里蟹有誰註冊就分藍綠，而抹煞前人努力。

(中時 )